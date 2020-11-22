بزوغ تاريخ لأمريكا جديد.. اليهود وإسرائيل

حصل بايدن من الصوت اليهودى على 70 فى المائة من مجمل التصويت اليهودى فى انتخابات 2020. الأمر الذى يؤثر على الصوت اليهودى لترامب ونتانياهو. توزع الصوت اليهودى بين الوسطى بايدن والراديكالية كامالا هاريس الديموقراطيين. وكذا انهارت صفقة القرن ويجرى عمليات تعديل مسار ما تم انجازه. منذ اللحظة التي تم فيها تقديم كامالا هاريس كمرشح لمنصب نائب الرئيس للحزب الديمقراطي في أغسطس ، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحزب الجمهوري حملة لمحاولة تصنيفها على أنها سياسية "راديكالية" من شأنها جذب جو بايدن إلى أقصى اليسار. باختياره هاريس ، أخبر ترامب أنصاره في تجمع ، أن بايدن أقام "تحالفًا غير مقدس مع العناصر الأكثر تطرفًا وخطورة في اليسار الراديكالي". ورغم هذا فضل الصوت اليهودى التذكرة الديمقراطيه. بايدن البالغ من العمر 77 عامًا ، الذي انتخب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة بعد أربعة أيام من فرز الأصوات، وصف نفسه بأنه مرشح " انتقالي " ، وعند اختياره هاريس ، وضعها بشكل مباشر في مقدمة الصف. ليكون خليفته.









في بعض القضايا ، قد تتفوق هاريس بالفعل على الرئيس المنتخب. في الواقع ، يشير سجل نائبة الرئيس المنتخب عن الدولة اليهودية إلى أنها قد تكون أكثر تشددًا من بايدن ، الذي سعى طوال الحملة إلى تمييز نفسه عن الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي. ان المواقف التي اتخذتها خلال السنوات الثلاث التي قضتها في منصب عضو مجلس الشيوخ تضعها بشكل مباشر في المعسكر التقليدي المؤيد لإسرائيل في حزبها. كان القرار الأول الذي شاركت في رعايته كعضو في مجلس الشيوخ هو القرار الذي يدين بفعالية قرار إدارة أوباما وبايدن بالامتناع عن التصويت على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدين المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.









سلطت هاريس الضوء على المشاركة في الرعاية في خطاب ألقاه عام 2017 في مؤتمر سياسة إيباك ، قائلة إنه سيساعد "في مكافحة التحيز ضد إسرائيل في الأمم المتحدة ويعيد التأكيد على أن الولايات المتحدة تسعى إلى حل دولتين عادل وآمن ومستدام". قالت لاحقًا في الخطاب أمام الصندوق القومي اليهودي ، الذي تضم مجموعته الشقيقة في إسرائيل KKL-JNF: " انها نشأت في منطقة خليج كاليفورنيا ، صناديق الصندوق القومي اليهودي التي سيتم استخدامه لجمع التبرعات لزراعة الأشجار لإسرائيل". والتعامل مع معارك قانونية المتصلة بطرد العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية. وهى تميل ايديولوجيا إلى تفضيل اللوبي التقدمي J Street ، الذي يعتقد أن الضغط على الأطراف ضروري لبدء محادثات السلام. علما بأن أكثر من نصف الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تلقوا موافقات من JStreet ولكن لم يكن هاريس من بينهم. وربما يرجع ذلك ارتباطها السياسي الحذر فى اطار الحزب الديمقراطى.









كان ارتباطها الوحيد بالمجموعة في نوفمبر 2017 ، عندما كانت واحدة من 17 سياسيًا محليًا وفدراليًا في اللجنة المضيفة لحزب أقامه فرع J Street في لوس أنجلوس. من ناحية أخرى ، تحدث بايدن في مؤتمرات J Street عدة مرات وخاطب المجموعة في حفل لجمع التبرعات في سبتمبر. وفى ضوء اعتباره صديقًا مقربًا ، لم يتردد بايدن في انتقاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، ومازحًا عن عدم موافقته على "شيء لعنة". من ناحية أخرى ، لم تتشاجر هاريس علنًا مع نتنياهو ، الذي ذهبت مع العديد من المرشحين الديمقراطيين إلى حد وصفه بأنه "عنصري". وردا على سؤال حول خطط رئيس الوزراء في وقت سابق من هذا العام لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية ، قالت هاريس لمنظمة Pod Saves America العام الماضي إنها "تعارض تمامًا" هذه الخطوة وستعبر عن هذه المعارضة. بعد الضغط على نوع الضغط الدبلوماسي الذي ستدعمه على إسرائيل لدفع محادثات السلام، رفضت هاريس إعطاء تفاصيل.









"حسنًا ، هناك عدد من الأشياء. لكن يجب أن يتعلق الأمر بفتح قناة اتصال صادقة وغير مدروسة بنقص المعلومات أو الافتقار إلى المنظور التاريخي أو عدم الاهتمام. وأعتقد أن كل هذه مخاوف يجب أن تكون لدينا بشأن الإدارة الحالية. لكن هاريس كتب رسالة مفتوحة إلى ترامب ، حذر فيها من أن الضم قد يتسبب في "صراع خطير ، وانهيار إضافي للتعاون الأمني مع قوات الأمن الفلسطينية ، وتعطيل العلاقات السلمية بين إسرائيل وجيرانها ، الأردن ومصر". في بيان ألقاه على موقع Arab American News ، تعهدت هاريس بأن تعيد إدارة بايدن هاريس فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية إلى جانب القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، بالإضافة إلى اتخاذ "خطوات فورية لإعادة المساعدات الاقتصادية والإنسانية إلى الفلسطينيين". الناس ومعالجة الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة ".









ومع ذلك ، لم تصل إلى حد وصف إسرائيل بأنها مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن هذا الوضع الإنساني. وعندما سألتها النيويورك تايمز عام 2019 "ما إذا كانت إسرائيل تلبي المعايير الدولية لحقوق الإنسان؟" أجابت هاريس ، "نعم بشكل عام" بينما أضاف ، "أعتقد أن إسرائيل كدولة مكرسة لكونها دولة ديمقراطية وهي واحدة من أقرب أصدقائنا في تلك المنطقة ، وأن علينا أن نفهم القيم والأولويات المشتركة التي لدينا كديمقراطية ، وإدارة السياسة الخارجية بطريقة تتفق مع فهم التوافق بين الشعب الأمريكي وشعب إسرائيل ". لقد عرضت بالفعل ردًا أكثر انتقادًا عند التحدث إلى اللجنة اليهودية الأمريكية في وقت لاحق. "اسمحوا لي أن أكون واضحة: أنا أؤيد شعب إسرائيل. وأنا لا لبس فيه بشأن ذلك. أنا أؤيد شعب إسرائيل لا يعني أنه لا ينبغي ترجمته إلى دعم من يصادف أن يكون في منصب منتخب في تلك اللحظة "، قال هاريس ، الذي امتنع عن تحديد نتنياهو بالاسم. وأضافت : "وهكذا ، فإن دعمي لإسرائيل قوي وصادق. كما أنه ليس هناك شك في أننا يجب أن نتحدث عندما تحدث انتهاكات لحقوق الإنسان. يجب أن نعمل مع صديقنا ، وهو إسرائيل ، للقيام بتلك الأشياء التي نعلم بشكل جماعي أنها في مصلحة حقوق الإنسان والديمقراطية لأن هذا الالتزام المشترك بالديمقراطية هو الذي ولدت منه العلاقة ولذا علينا أن نتشبث به".





في يونيو 2017 ، صوتت هاريس لصالح قرار تم تمريره بالإجماع بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب الأيام الستة عام 1967. وأعرب القرار عن دعمها لتشريع عام 1995 الذي يعتبر القدس "عاصمة غير مقسمة لإسرائيل". ينظر الفلسطينيون إلى القدس الشرقية على أنها عاصمة دولتهم المستقبلية. خلال رحلتها إلى إسرائيل 2017، زارت هاريس جامعة القدس في القدس الشرقية والتقت بمجموعة من الطالبات. هالي سويفر ، التي عملت كمستشارة للأمن القومي لهاريس في ذلك الوقت ورافقتها في تلك الرحلة ، قالت لتايمز أوف إسرائيل إن الطلاب شاركوا تجاربهم حول النشأة في خضم الصراع والتعامل مع الحاجز الأمني في الضفة الغربية الذي يمر عبر جامعتهم ، والتي كان لها انطباع قوى انسانى.









اختلفت هاريس عن اللوبي المؤيد لإسرائيل في واشنطن في بعض الأحيان. مستشهدة بمخاوف حرية التعبير، صوتت ضد قانون إسرائيل المناهض للمقاطعة الذي كان من شأنه أن يجرم مقاطعة الدولة اليهودية. قال مكتبها2019 : "السناتور هاريس تدعم بقوة المساعدة الأمنية لتعزيز قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها". لقد سافرت إلى إسرائيل حيث رأت بشكل مباشر أهمية التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل. لقد عارضت [القانون] خوفًا من أنه قد يحد من حقوق التعديل الأول للأمريكيين ".في حين أن هاريس لم يكن عضوًا في مجلس الشيوخ للتصويت عليه في عام 2015 ، فقد دعمت الاتفاق النووي الإيراني وضمت نفسها بشكل وثيق إلى موقف بايدن بشأن الاتفاقية المتعددة الأطراف التي توسط فيها أوباما ، والتي عارضتها حكومة نتنياهو بشدة. في مناظرة نائب الرئيس الشهر الماضي ، انتقد هاريس قرار إدارة ترامب قبل عامين بالانسحاب من الاتفاق النووي ، قائلًا إنه "وضع في موقف نكون فيه أقل أمانًا لأنهم يبنون ما قد ينتهي به الأمر إلى أن يكون ترسانة نووية ". وقالت للأغلبية الديموقراطية لإسرائيل 2019: "لقد كان حلًا ، رغم أنه قد يكون غير كامل ، وقد اشتمل على العديد من الشركاء ليس فقط الولايات المتحدة وإيران". بعد ذلك ، وبينما كانت لا تزال مرشحة رئاسية ، تعهدت بإعادة الدخول في الصفقة مع "تمديد بنود انقضاء المهلة ، بما في ذلك [بشأن] اختبار الصواريخ الباليستية وكذلك زيادة الرقابة".









شارك جميع قادة اليسار السياسي الإسرائيلي ، السياسيون السابقون والحاليون على حد سواء ، في هذا التدفق المتدفق من الفرح بعد هزيمة الرئيس دونالد ترامب. ولكن كان هناك سبب وجيه لكون استجابة "السلام الآن" هي الأسرع من حيث المجيء والأكثر غموضًا. وبقدر ما يتعلق الأمر بأنصار الحركة ، فقد كان ذلك بمثابة نهاية للكابوس الذي دام أربع سنوات والذي كان فيه ترامب في البيت الأبيض. كرئيس ، جعلهم غير مهمين ، بينما كان يدعم ويعزز حركة الاستيطان في الضفة الغربية واليمين الإسرائيلي. حركة "السلام الآن" هي أقدم حركة على اليسار السياسي في إسرائيل. كما أنها الأكثر شهرة على الصعيدين المحلي والدولي. تأسس لأول مرة منذ أكثر من 40 عامًا لكسب التأييد الشعبي للانسحاب من الضفة الغربية. على مر السنين ، أصبح بعض قادتها ومؤسسيها شخصيات سياسية بارزة في اليسار الإسرائيلي. وحظيت حملاتهم الناجحة لوقف البناء في المستوطنات بتغطية إعلامية دولية واسعة. لكن خلال السنوات الأربع التي قضاها ترامب في البيت الأبيض ، وجدت حركة السلام الآن واليسار الإسرائيلي بأكمله أنفسهم مدفوعين إلى الهامش . لقد فقدوا أي تأثير كان لديهم على الأجندة الوطنية. من حيث الرسائل ، كانت هذه فترة مروعة بالنسبة لهم ، مما أثر حتى على قدرتهم على جمع التبرعات.









لقد أصيبوا بكل ما فعله ترامب وكان المستوطنون ممتنين له. وشمل ذلك مأزقا دبلوماسيا عميقا ، وفشل في التواصل بين واشنطن والسلطة الفلسطينية ، وتحركات رمزية مثل نقل السفارة الأمريكية في القدس. في أغسطس وسبتمبر ، عندما علموا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصديقه ترامب تمكنا من التوصل إلى اتفاقيات تطبيع مع دول الخليج العربية ، بدت الضربة التي وجهت لليسار قاتلة. النموذج الذي كان أعضاء اليسار يروجون له منذ عقود - أنه فقط بعد التوصل إلى السلام مع الفلسطينيين ستتمكن إسرائيل من توقيع اتفاقيات مع الدول العربية الأخرى - بدا فجأة وكأنه ينهار . كافحت حركة "السلام الآن" للتعامل مع التغييرات التي بدت وكأنها تصب في مصلحة اليمين. هذا هو السبب في أن انتخاب بايدن قلب كل شيء. لن تُعاد السفارة الأمريكية إلى تل أبيب ، لكن الأجندة السياسية ستتغير. بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس يعيدان حل الدولتين إلى طاولة المفاوضات، ويقدمان الدعم لليسار الإسرائيلي المهين والمضطرب ، الذي فقد المزيد والمزيد من الدعم الانتخابي على مدى السنوات القليلة الماضية.









أصدر عضو الكنيست نيتسان هورويتز ، رئيس حزب ميرتس اليساري ، دعوة عامة على فيسبوك لفريق الرئيس المنتخب للشرق الأوسط "لتجديد الجهود لدفع عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين ، وهي مصلحة إسرائيلية واضحة. " حتى في حزب أزرق أبيض الوسطي ، كان هناك من رأوا في ذلك فرصة لإعادة إطلاق المفاوضات مع الفلسطينيين ، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وهذا لا يأخذ في الاعتبار حتى تهاني زعيم المعارضة يائير لبيد لبايدن.



