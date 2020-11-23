حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 10/23 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الحمل من21/3 إلى 20/4

عاطفيا: الشمس في منزل الحظ تمنحك كل المقومات لتؤثر في الجنس الآخر والوقت مناسب لتجمعك أوقات حلوة بمن تحب.

مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتحرك بحذر.. كن كتوما ومتعقلا وانتبه لصحتك وسلامتك.





الثور من 21/4 إلى 21/5 عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يمدك بروح تفاؤل ورغبة في الانطلاق. مهنيا: اليوم مناسب لمتابعة نشاط محبب يعود عليك بالنفع أو لدراسة فكرة مختلفة ومميزة.





الجوزاء من 22/5 إلى 21/6 عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك ألا تدع الشكوك تسيطر عليك وتعكر صفو حياتك. مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس ولكي تمر الأمور بسلام كن مستعدا لتقديم بعض التنازلات.





السرطان من 22/6 إلى 22/7 عاطفيا: القمر في منزل الحظ يجعلك تبدو أكثر قدرة على إظهار مشاعر الحب والحنان. اجتماعيا ومهنيا: تؤثر فيمن حولك وتعلمهم بلطف وتكسب التأييد ويحيط بك المعجبون من كل جانب.





الأسد من 23/7 إلى 22/8 عاطفيا: الشمس في منزل الحب تساعدك على استعادة سلامك وهدوءك النفسي. مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط وتبدو اليوم مستعدا لتوضيح سلامة موقفك المالي وتكسب التأييد.





العذراء من 23/8 إلى 22/9 عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب العصبية كي لا تؤدي لاشتباكات زوجية. مهنيا وعائليا: القمر في مواجهة برجك يطالبك أن تتحلى بالصبر إذا اعترضت طريقك العقبات ومن المهم ألا تغامر.









الميزان من 23/9 إلى 22/10 مهنيا: القمر في منزل العمل وتستطيع أن تحرز تقدما سريعا إذا استفدت من أخطاء الماضي. عاطفيا واجتماعيا: تبدو أكثر استعدادا للعطاء وللتفاهم مع الأهل والأصحاب.



العقرب من 23/10 إلى 22/11 مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الخامس يعدك بالسهولة واليسر وتعلن عن مواهبك ببساطة. عائليا وعاطفيا: تجد سعادتك الحقيقية في كل ما تقدمه من جهد وعطاء لصالح الأخوة والأحباب.





القوس من 23/11 إلى 21/12 مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. إذا استفزك أحد الزملاء أو الأقارب عيك أن تتحكم في عصبيتك. عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي قد يسبب لك إزعاجا.. حاول ألا تبالغ في مشاعر الأسى وقاوم التشوش والانفعال.



الجدي من 22/12 إلى 20/1 مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تعطي انطباعا ساحرا وتترك أثرا في النفوس. عاطفيا: الوضع الفلكي يمنحك فرصا متعددة للعيش سعيدا وتعبر عن مشاعرك ببلاغة.









الدلو من 21/1 إلى 19/2 مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثاني يدفعك للتركيز على إدارة قضايا مهنية ومالية، وعليك اليوم أن تراجع جيدا خياراتك تجنبا للخسارة. عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل الأصدقاء وقد يحمل لك ذلك تفاهما أفضل مع من حولك، فقط لا تتسرع في أقوالك ووعودك.



