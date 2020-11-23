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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 10/23 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
يهتم الكثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج

وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، أبرز توقعات الأبراج اليوم الأثنين23-11-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

الحمل من21/3 إلى 20/4
عاطفيا: الشمس في منزل الحظ تمنحك كل المقومات لتؤثر في الجنس الآخر والوقت مناسب لتجمعك أوقات حلوة بمن تحب.
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتحرك بحذر.. كن كتوما ومتعقلا وانتبه لصحتك وسلامتك.

الثور من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يمدك بروح تفاؤل ورغبة في الانطلاق.
مهنيا: اليوم مناسب لمتابعة نشاط محبب يعود عليك بالنفع أو لدراسة فكرة مختلفة ومميزة.

الجوزاء من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك ألا تدع الشكوك تسيطر عليك وتعكر صفو حياتك.
مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس ولكي تمر الأمور بسلام كن مستعدا لتقديم بعض التنازلات.

السرطان من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا: القمر في منزل الحظ يجعلك تبدو أكثر قدرة على إظهار مشاعر الحب والحنان.
اجتماعيا ومهنيا: تؤثر فيمن حولك وتعلمهم بلطف وتكسب التأييد ويحيط بك المعجبون من كل جانب.

الأسد من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا: الشمس في منزل الحب تساعدك على استعادة سلامك وهدوءك النفسي.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط وتبدو اليوم مستعدا لتوضيح سلامة موقفك المالي وتكسب التأييد.

العذراء من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب العصبية كي لا تؤدي لاشتباكات زوجية.
مهنيا وعائليا: القمر في مواجهة برجك يطالبك أن تتحلى بالصبر إذا اعترضت طريقك العقبات ومن المهم ألا تغامر.


الميزان من 23/9 إلى 22/10
مهنيا: القمر في منزل العمل وتستطيع أن تحرز تقدما سريعا إذا استفدت من أخطاء الماضي.
عاطفيا واجتماعيا: تبدو أكثر استعدادا للعطاء وللتفاهم مع الأهل والأصحاب.

العقرب من 23/10 إلى 22/11
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الخامس يعدك بالسهولة واليسر وتعلن عن مواهبك ببساطة.
عائليا وعاطفيا: تجد سعادتك الحقيقية في كل ما تقدمه من جهد وعطاء لصالح الأخوة والأحباب.

القوس من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. إذا استفزك أحد الزملاء أو الأقارب عيك أن تتحكم في عصبيتك.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي قد يسبب لك إزعاجا.. حاول ألا تبالغ في مشاعر الأسى وقاوم التشوش والانفعال.

الجدي من 22/12 إلى 20/1
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تعطي انطباعا ساحرا وتترك أثرا في النفوس.
عاطفيا: الوضع الفلكي يمنحك فرصا متعددة للعيش سعيدا وتعبر عن مشاعرك ببلاغة.


الدلو من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثاني يدفعك للتركيز على إدارة قضايا مهنية ومالية، وعليك اليوم أن تراجع جيدا خياراتك تجنبا للخسارة.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل الأصدقاء وقد يحمل لك ذلك تفاهما أفضل مع من حولك، فقط لا تتسرع في أقوالك ووعودك.

الحوت من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا: القمر في برجك يمنحك اليوم ثقة بالنفس وقدرة على التواصل مع من تحب.
اجتماعيا ومهنيا: اليوم تتصرف بإيجابية وتبدو قادرا على إزالة العقبات من طريقك.

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