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محافظات

المجلس الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية تجارة بجنوب سيناء

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:45 م
لوحة فنية للرئيس
لوحة فنية للرئيس السيسي والملك سلمان
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ايمن محمد
وافق المجلس الاعلي للجامعات امس السبت علي انشاء كلية التجارة بمدينه طور سيناء  لتضاف الي فصول كليتي التربية والاداب التابعه لجامعه السويس وجاء ذلك في ضوء اللقاء  السابق بين الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء حين تم مناقشة انشاء فرع لجامعه السويس بمدينه طور سيناء لتكون نواة لجامعه جنوب سيناء.

وأعلن  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء باختيار مدينه ابو رديس كموقع مقترح لجامعه جنوب سيناء وتم تخصيص مساحه 50 فدان كمرحلة اولي لاعداد الكوادر المتخصصة في المجالات المختلفة والتي لها القدرة علي التطوير والابداع والابتكار وتقديم الخدمه المجتمعية بما يسهم في بناء اقتصاد المعرفه  علاوة علي انه يسهم في التنمية البشرية بالمحافظة وتوفير تعليم عالي وفرص عمل للشباب وتخفيف المعاناه علي اهالي محافظة جنوب سيناء .

كما وافق المجلس علي قبول خريجي الثانوية الازهرية من محافظة جنوب سيناء لهذة الكليات، يأتي ذلك نتيجه الجهود المستمرة للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء للارتقاء بمستوي التعليم الجامعي لابناء المحافظة ونتيجه للتعاون المثمر بين المحافظة ووزارة التعليم العالي والمجلس الاعلي للجامعات 
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من ناحية أخرى، اختتمت القافلة الطبية التي أطلقتها مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء بوادي مجيرح "١" التابع لمدينة دهب أعمالها، بتوقيع الكشف والفحص الطبي على ١٤٧ حالة مرضية مختلفة، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

 

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، في تصريح له اليوم الأحد، أن القافلة استمرت يومين، وتضم عدة تخصصات طبية، منها الباطنة، والأطفال، والجراحة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة، وعيادة تنظيم أسرة، ومعمل، وصيدلية لصرف الدواء.

 

وأعلن وكيل وزارة الصحة، عن توجه قوافل طبية مجانية إلى المركز الحضري بمدينة أبوزنيمة، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق ١ ،٢ ديسمبر المقبل، وإلى أودية تال وغرندل يومي الجمعة والسبت الموافق ٤ ، ٥ ديسمبر المقبل.

 

وأوضح أنه سيجري توقيع الكشف والفحص الطبي، وإجراء التحاليل، لأهالي أودية تال وغرندل والمناطق المجاورة بالمجان، لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي الوديان، والوصول بالخدمات العلاجية للمناطق الأكثر احتياجًا.

 

وأشار إلى أن القافلة تضم عدة تخصصات طبية منها: الباطنة وأطفال والجراحة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة، و عيادة تنظيم أسرة، ومعمل، وصيدلية لصرف الدواء.


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