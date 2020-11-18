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محافظات

لحل مشاكل المستثمرين.. مقعد تسوية المنازعات يواصل انعقاد جلساته الأسبوعية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:35 م
ايمن محمد
عقد مقعد تسوية المنازعات جلسته المعتادة اليوم الأربعاء  بمدينة شرم الشيخ ، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء جمال عبد الرشيد سكرتير عام المحافظة واللواء مجدي الوصيف السكرتير المساعد للمحافظة والمستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة ، ورؤساء المدن المعنية ، ومديرى الإدارات بالديوان العام.


تم خلال الجلسة نظر العديد من طلبات المواطنين وانتهى الى حل هذه المشكلات العالقة وإيجاد حلول لها فى إطار القانون. 


كما ناقش طلبات بعض المستثمرين والشركات العاملة وانتهى إلى إيجاد حلول لها فى إطار دعم الاستثمار و بمراعاة الظروف والأوضاع الحالية.


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