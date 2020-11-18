عقب نفوق سلاحف نادرة في نويبع.. البيئة تشن حملات بحرية ضد شباك الصيد العالقة

شنت إدارة محميات جنوب سيناء بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية دوريات بحرية لانتشال الجوابي وشباك الصيد العالقة والقديمة والتي تتسبب في نفوق سلاحف نادرة بمدينة نويبع ، وقد اسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من الجوابي والشباك العالقة والقديمة .

وقال محمد قطب مدير محميات جنوب سيناء إن الدوريات البحرية مستمرة لمنع المخالفين والصيد الجائر مشيرا إلي إنه تم انتشال شباك الصيد العالقة والقديمة التي تتسبب في نفوق السلاحف الخضراء وسقارية المنقار والثدييات البحرية الاخري .





وكانت قتلت شباك الصيد العالقة اثنين من سلاحف الترسا النادرة والمهددة بالانقراض امس الاول .

وطالب نشطاء في البيئة بضروة توعية الصيادين بخطورة ترك شباك الصيد عالقة في مياه البحر مما يعرض الكائنات البحرية للنفوق .

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