Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

عقب نفوق سلاحف نادرة في نويبع.. البيئة تشن حملات بحرية ضد شباك الصيد العالقة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:26 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمد
شنت إدارة محميات جنوب سيناء بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية دوريات بحرية لانتشال الجوابي وشباك الصيد العالقة والقديمة والتي تتسبب في نفوق سلاحف نادرة بمدينة نويبع  ، وقد اسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من الجوابي  والشباك العالقة  والقديمة . 
 
 وقال محمد قطب مدير محميات جنوب سيناء  إن الدوريات البحرية مستمرة  لمنع المخالفين  والصيد  الجائر  مشيرا إلي إنه تم انتشال شباك الصيد العالقة والقديمة  التي تتسبب في نفوق السلاحف الخضراء وسقارية المنقار  والثدييات البحرية الاخري . 

 وكانت قتلت شباك الصيد  العالقة  اثنين من سلاحف  الترسا النادرة  والمهددة بالانقراض  امس الاول . 
 
 وطالب نشطاء في البيئة  بضروة توعية  الصيادين بخطورة ترك  شباك الصيد عالقة في مياه البحر  مما يعرض الكائنات البحرية للنفوق .
 اقرا ايضا : 

عقب نفوق سلاحف نادرة في نويبع.. البيئة تشن حملات بحرية ضد شباك الصيد العالقة
عقب نفوق سلاحف نادرة في نويبع.. البيئة تشن حملات بحرية ضد شباك الصيد العالقة
عقب نفوق سلاحف نادرة في نويبع.. البيئة تشن حملات بحرية ضد شباك الصيد العالقة
عقب نفوق سلاحف نادرة في نويبع.. البيئة تشن حملات بحرية ضد شباك الصيد العالقة
عقب نفوق سلاحف نادرة في نويبع.. البيئة تشن حملات بحرية ضد شباك الصيد العالقة
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نفوق دولفين في طور سيناء.. والبيئة: طبيعي والدفن صحيًا

البيئة تنفذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض وإعادتها لبيئتها الطبيعية

ترشيحاتنا

هل يجوز إعطاء زكاة مالي لأخي الذي يتقاضى راتبا شهريا لا يكفيه؟.. الإفتاء تجيب

أول تحرك من وزير التعليم بشأن حادث أتوبيس المدرسة

6 فئات لا يحق لهم الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعي.. اعرف السبب‎

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني للسيارات.. السبت

محكمة مدينة نصر تنظر معارضة لاعب الأهلي بعد حبسه عاما لدهسه سيدة مسنة

أصابه الجنون عند مشاهدته.. قصة فيلم تمنى أن يدفع أحمد زكي أموالا لوقف عرضه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاد النمر الأسود.. لغز اختفاء سيارته

بسبب المبيعات.. تويوتا تستبدل كراون 2021 بطراز SUV جديد

توم كروز يظهر بالكمامة أثناء تصوير Mission Impossible 7.. صور