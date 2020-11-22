ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فوضى عارمة.. الصين تحتجز 14 ألف مسافر في مطار شانجهاي بسبب كورونا.. فيديو

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:52 م
الصين تحتجز آلاف
الصين تحتجز آلاف المسافرين بمطار شانجهاي بسبب كورونا
Advertisements
قسم الخارجي
فرضت السلطات في الصين حجرا صحيا إجباريا على آلاف الأشخاص في مطار شانجهاي بودنج الدولي، بعد ظهور حالتين إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونقلت "دايلي إكسبرس"، عن نشطاء في الصين تأكيدهم أنه تم إجبار نحو 14 ألف شخص في المطار بشكل مفاجئ على الدخول في الحجر الصحي، بعد اكتشاف حالتين مصابتين بكورونا في مطار شانجهاي، حيث يتم إجراء اختبارات كورونا لجميع المسافرين إجباريا.

ورصد مقطع فيديو احتجاز آلاف الأشخاص في ساحة بمطار شانجهاي الصيني، في انتظار إجراء فحص إجباري لفيروس كورونا.

ووقعت مناوشات بين المسافرين الغاضبين الموجودين بالمطار، ورجال الإسعاف المحيطين بهم ممن يرتدون الزي الكامل العازل، خوفا من انتقال عدوى كورونا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تبين حالة الفوضى داخل ساحة انتظار تابعة للمطار، حيث يحاول الركاب المحتجزين دفع رجال الإسعاف للخروج.

وتسببت الواقعة في أزمة داخل المطار، ما اضطر السلطات إلى إلغاء القرار المفاجئ بفحص جميع الموجودين، بحسب التقارير.

وأكد نشطاء على موقع تويتر أن السلطات ترغب في فحص جميع موظفي المطار في غضون 24 ساعة.

في وقت سابق، أعلنت السلطات في جنوب الصين اكتشاف  فيروس كورونا المستجد على اثنتين من عينات تغليف مواد غذائية مجمدة مستوردة من الأرجنتين وروسيا. 

وأضاف بيان حكومي أنه تم أخذ العينتين من أجنحة دجاج مجمد مستوردة من الأرجنتين وأرجل دجاج مجمد مستوردة من روسيا، وأن السلطات المختصة أغلقت الشركات ذات الصلة، وطهرت المناطق وأجرت اختبارات الحمض النووي للموظفين المعنيين الذين كانوا على اتصال مباشر بتلك المواد الغذائية.

من جانبه، أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أن بلاده مستعدة لتكثيف التعاون الدولي لإيجاد لقاح مضاد لفيروس كورونا، داعيًا إلى تنسيق دولي أفضل بشأن السياسات التي تتخذها الدول لتسهيل حركة السفر.

وتابع "سنكمل التزاماتنا حتى النهاية ونعرض مساعدتنا ودعمنا إلى الدول النامية وسنعمل بجد حتى نجعل اللقاحات منفعة عامة يمكن لمواطني جميع البلدان استخدامها ويمكنهم تحمل تكاليفها".

و دعا الرئيس الصيني إلى تنسيق دولي أقوى فيما يخص سياسة السفر، داعيًا لإنشاء "مسارات سفر سريعة" من شأنها تسهيل حركة عالمية منظمة.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فيضانات غير مسبوقة تضرب فرنسا وتسبب أضرارا بالغة.. شاهد

مظاهرات أمام برج ترامب في مدينة شيكاغو ..فيديو

شاهد.. نجلا دجيكو يدعمان والدهما من وراء الزجاج العازل بعد إصابته بـ كورونا

ألعاب نارية في لندن احتفالا بفوز بايدن.. والكنائس تدق أجراسها في باريس.. فيديو

لليوم الثاني على التوالي.. ترامب يلعب الجولف بعد هزيمته أمام بايدن ..شاهد

هزت صرخاتها العالم.. مشهد مؤلم لـ أم فقدت رضيعها في عرض البحر | فيديو

ترشيحاتنا

سيارة لغير القادرين على الحركة.. السيسي يشكر مصممتها.. والأخيرة تبكي

دعاء عند سماع أذان المغرب يغفر كل ذنوبك ويفرج كربك

التقديم اليوم.. 1700 وظيفة جديدة بمصلحة الضرائب.. التخصصات والشروط كاملة

خطوة تاريخية.. السعودية تطلب الانضمام لاتفاق نووي جديد مع إيران

خالد الغندور يفاجئ الجميع: لدي معلومات مؤكدة بإصابات كورونا للاعبين لم يعلن عنها

صناعة الأدوية: علاج كورونا متوفر ولدينا مخزون يكفي 9 أشهر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها الزنجبيل.. مجموعة زيوت نباتية تخلص من الوزن الزائد في أيام

أبرز فوائد تناول الرمان على الريق

مقارنة بين سيارة kia carens 2011 و kia carens 2020