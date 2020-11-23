اتحاد الكرة يكشف سبب حذف بيان اعتذار كهربا لـ محمد فضل

كشفت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن سبب حذف الصفحة الرسمية للاتحاد اعتذار كهربا لاعب الأهلي لـ محمد فضل عضو اللجنة.

وقالت عبد الحق في تصريحات لقناة "صدى البلد" ببرنامج "الماتش": "بيان اتحاد الكرة بشأن أزمة كهربا وفضل تم إبلاغ المركز الإعلامي بنشره قبل موافقة الأهلي على شكله، البيان عادي وصحيح، ولكننا حذفناه احترامًا لـ محمود الخطيب رئيس الأهلي".

وعن نشر بيان آخر بعد الحذف، تابعت: "كان الجميع قد عرف أنه تم التصالح بين الطرفين".

واختتمت: "صياغة البيان صحيحة ولكنها أزعجت الأهلي، ويوجد محضر بما دار في الجلسة، واللاعب اعتذر عما بدر منه".





كما أكدت سحر عبدالحق، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية وكرة الصالات، إن فترة كورونا أصابت اتحاد الكرة بالشلل التام.





وفي سياقا آخر، دخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ‏استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة في نهائي دوري ‏أبطال إفريقيا.‏