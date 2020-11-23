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اقتصاد

"المصري للدراسات" يناقش غدا "الاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية"

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 03:13 م
صدى البلد
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آية الجارحي

يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع منتدى الاستراتيجيات الأردني، غدا الثلاثاء، جلسة حوارية بعنوان: "الاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية: حالتي مصر والأردن"، عبر منصة زووم، وذلك في إطار التعاون بين الجهتين.


وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن هذه الجلسة تأتي في إطار التعاون مع منتدى الاستراتيجيات الأردني؛ حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهتين سعيا لتبادل وجهات النظر فى القضايا والموضوعات المشتركة من خلال المؤتمرات والحلقات النقاشية لرفع الوعى بأهم القضايا التي تؤثر في صانعي القرار.


وأكدت عبد اللطيف أن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، يأخذ توجها إقليميا في العمل والتعاون مع المراكز النظيرة، وهناك علاقات قوية بين الدولتين وقرب جغرافي تجعل من المهم التعاون معهم.


وتناقش جلسة الغد الاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في حالتي مصر والأردن، وكيفية الاستفادة من التجربة الأردنية، حيث وقعت اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ 10 سنوات.


ويشارك في الجلسة كل من الدكتور إبراهيم سيف، المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني؛ والدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث للمركز المصري للدراسات الاقتصادية؛ والمهندس محمد البطاينة رئيس غرفة التجارة الأمريكية فى الأردن؛ ومحمد قاسم، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التجارة الخارجية؛ والسيد أبو القمصان، الخبير في شؤون التجارة الخارجية، ويدير الحوار كل من كريم قعوار، نائب رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني؛ وعمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

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