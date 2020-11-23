انتخب واطمئن على صحتك.. فرق طبية بلجان انتخابات مجلس النواب بأسيوط|شاهد

نشرت مديرية الصحة بأسيوط أطقما طبية في لجان انتخابات مجلس النواب بمختلف مراكز المحافظة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر بالمجان ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "100مليون صحة" وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين والاطمئنان على صحتهم.





وتقوم الأطقم الطبية بإجراء الفحوصات الطبية للناخبين "السكر والضغط" تجرى بالمجان داخل اللجان الانتخابية عن طريق فرق مدربة من القطاع الطبي لتشجيع الناخبين على النزول والمشاركة في الانتخابات البرلمانية والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب التي تتم على مدار اليومين.





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يذكر أنه يتنافس في جولة الإعادة 24 مرشحا على 12 مقعدا بـ 4 دوائر بمحافظة أسيوط ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و677 ألفا و955 ناخبا سيدلون بأصواتهم في 4 لجان عامة و15 مركز شرطة وقسم متمثلة في 497 مركزا انتخابيا تضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا وحيا بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وتجرى الانتخابات تحت اشراف قضائي كامل ؛ كما أعلن المحافظ عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).





وانطلقت اليوم جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تستمر حتى غد الثلاثاء، وذلك في ١٣ محافظة، ويتنافس فيها 220 مرشحا للفوز بـ 110 مقاعد.





وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها لعقد جولة الإعادة، والتي سيشرف عليها 12 ألف قاض.





وعممت الهيئة تعليماتها على أطراف العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية المتبعة، من حيث ارتداء الكمامة أثناء التصويت، وكذلك تحديد مسافات متباعدة بين الناخبين ،واستخدام المطهرات داخل وخارج اللجان.





وفى نفس السياق واصلت السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، اليوم تسلم مظاريف التصويت البريدي للمواطنين المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الأولى.





وتستمر اللجان في مقرات البعثات الدبلوماسية في تلقي المظاريف حتى اليوم الاثنين الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي للبلد محل الإقامة، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.





وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في دوائر 13 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعد بالجولة الأولى من المرحلة الأولى.



