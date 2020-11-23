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فن

"ليكن بينك وبين الناس حدود".. تعرف على نصيحة منة فضالى لجمهورها

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:53 م
منة فضالى
منة فضالى
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة منة فضالى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر توجه من خلاله رسالة إلى جمهورها. 

وقالت منة فضالى: "نصيحة لكي تعيش سعيد في هذه الدنيا ليكن بينك وبين الناس حدود ، لا تسمح لاحد ان يتخطاها ، كن كبيت جميل ، والحدود هي السور الذي يحميك". 

كانت الفنانة منة فضالى كشفت فى تصريح خاص لصدى البلد عن تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها بعد خضوعها لعملية جراحية فى عينها.

وقالت منة فضالى: "ان والدتها خرجت من المستشفى وحالتها الصحية فى تحسن كبير وتستكمل علاجها فى المنزل".

وتستكمل منة فضالى تصوير مسلسل "هى" وبشكل شبه يومي والعمل يناقش قضية مهمة تخص الفتيات في عمر معين، بالاضافة إلى قضية الثانوية العامة، واحتضان الأب والأم لأبنائهم.

مسلسل "هي" من نوعية أعمال الـ60 حلقة تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول طموحات الفتيات ومواجهة المشاكل لتحقيق هذه الطموحات من خلال شخصيات كثيرة كل واحدة لها حكاية وطموح مختلف تسعى إلى تحقيقه.

في سياق آخر، شاركت منة فضالي في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأماني كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

كانت بداية منة فضالى الفنية من خلال مسلسل "أين قلبي" الذي أذيع عام 2002، وذلك بعد أن قدمتها والدتها للمخرج مجدي أبو عميرة حيث كانت تعمل كمساعد له، والذي أعجب بها وأسند إليها أحد الأدوار في المسلسل وتوالت الأعمال الفنية عليها.

وشاركت منة في مسلسل "الناس في كفر عسكر" من إخراج نادر جلال، و"حمزة وبناته الخمسة"؛ و"عفاريت السيالة" في عام 2004.

وكانت بداية منة فضالى الفنية من خلال مسلسل "أين قلبي" الذي أذيع عام 2002، وذلك بعد أن قدمتها والدتها للمخرج مجدي أبو عميرة حيث كانت تعمل كمساعد له، والذي أعجب بها وأسند إليها أحد الأدوار في المسلسل وتوالت الأعمال الفنية عليها، فشاركت في مسلسل "الناس في كفر عسكر" من إخراج نادر جلال، و"حمزة وبناته الخمسة"؛ و"عفاريت السيالة" في عام 2004.

ولدت منة فضالى في القاهرة وتخرجت من كلية سياحة وفنادق، وبدأت التمثيل حين قدمتها والدتها التي كانت تعمل كمساعد للمخرج مجدي أبو عميرة الذي أعجب بها واسند إليها أحد الادوار في مسلسل أين قلبي في عام 2002، وأعقبته بالاشتراك في مسلسل الناس في كفر عسكر من إخراج نادر جلال. شاركت في مسلسل حمزة وبناته الخمسة، ومسلسل عفاريت السيالة في عام 2004.

وكشفت خلال استضافتها ببرنامج “شيخ الحارة” على قناة القاهرة والناس في 18 مايو 2018، أنها تزوجت دون علم والدتها من الملحن محمد ضياء. وانفصلت عنه بعد زواج دام نحو 7 أشهر فقط.
"ليكن بينك وبين الناس حدود".. تعرف على نصيحة منة فضالى لجمهورها
"ليكن بينك وبين الناس حدود".. تعرف على نصيحة منة فضالى لجمهورها
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