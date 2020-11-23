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محافظات

محافظ الفيوم يتفقد عددًا من اللجان ويناشد المواطنين المشاركة الإيجابية في التصويت

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:45 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، اليوم، عددًا من لجان التصويت، بمركزي طامية وسنورس في اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020، المقرر لها اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء 23 و24 نوفمبر الجاري، وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وتذليل أي عقبات قد تواجه سير عملية التصويت.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن جولة المحافظ شملت تفقد لجنة مركز شباب سنورس بمدينة سنورس، والوحدة الصحية بكفر محفوظ التابعة لمركز طامية، ومدرسة طامية الإعدادية بنات، لافتًا أن المحافظ اطمأن خلال الجولة على سير العمل بلجان التصويت، وحالة النظافة العامة بالمقرات الانتخابية.



كما تفقد المحافظ أماكن انتظار المشاركين فى الانتخابات من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتابع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للوقوف على مدى التزام الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بكافة أدوات ومستلزمات الحماية الشخصية، حفاظًا على سلامة الجميع.

وأشار محافظ الفيوم إلى انتظام العملية الانتخابية بكافة لجان التصويت بمختلف مراكز وقري المحافظة دون حدوث ما يعكر الصفو العام، لافتًا إلى أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق حتى الآن أي إخطار بشأن وجود مخالفات بالعملية الانتخابية، مؤكدًا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قد أعلنت حالة الطوارئ لتذليل أي عقبات تطرأ على العملية الانتخابية، للخروج بها في صورة حضارية مشرفة، مشددًا على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين تطبيقًا لمبدأ النزاهة والحياد الكامل.

ولفت المحافظ إلى أنه تم تزويد جميع لجان التصويت بالمطهرات وأدوات الحماية والكمامات، حفاظًا على سلامة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، والتنسيق مع قطاع الكهرباء لتلافي الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائى، كما تم تكليف مديرية الصحة برفع درجة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوفير سيارات إسعاف أمام مقار الانتخابات لنقل الحالات الطارئة، فضلًا عن توفير الكواشف الحرارية أمام جميع مقار التصويت. 

وكشف محافظ الفيوم عن تجهيز 459 لجنة فرعية موزعة على 221 مقرًا انتخابيًا بمراكز اطسا وسنورس وطامية وأبشواي ويوسف الصديق، لاستقبال مليون و424 ألف و132 ناخبًا بجولة الإعادة بعد حسم نتيجة الانتخابات في الجولة الأولى بدائرة مركز ومدينة الفيوم، مناشدًا جميع مواطني المحافظة بضرورة المشاركة الإيجابية في التصويت لاختيار ممثليهم الذين يعبرون عنهم تحت قبة البرلمان.

الجدير بالذكر أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة عملية الإقتراع، وتتلقى شكاوى المواطنين فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية على الأرقام: 0842168041 و 0842168043
محافظ الفيوم يتفقد عددًا من اللجان ويناشد المواطنين المشاركة الإيجابية في التصويت
محافظ الفيوم يتفقد عددًا من اللجان ويناشد المواطنين المشاركة الإيجابية في التصويت
محافظ الفيوم يتفقد عددًا من اللجان ويناشد المواطنين المشاركة الإيجابية في التصويت
محافظ الفيوم يتفقد عددًا من اللجان ويناشد المواطنين المشاركة الإيجابية في التصويت
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محافظ الفيوم يتفقد عددًا من اللجان ويناشد المواطنين بالمشاركة الإيجابية في التصويت

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