استمرار توافد الناخبين على اللجان بإعادة مجلس النواب.. والصعايدة في الصدارة

واصل الناخبون التصويت في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، والتي تستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، 23 و24 نوفمبر الجاري، حيث تجرى الانتخابات في 13 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر.





وتشمل دوائر الآتي: محافظة الجيزة المنافسة بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة الفيوم بين 14 مرشحين على 7 مقاعد، وفى محافظة المنيا بين 30 مرشحين على 15 مقعدا، وفى محافظة الوادى الجديد بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة بنى سويف بين 16 مرشحا على 8 مقاعد، وفى محافظة سوهاج بين 28 مرشحا على 14 مقعدا، وفى محافظة قنا بين 18 مرشحا على 9 مقاعد، وفى محافظة مطروح بين 4 مرشحين على مقعدين.

وخرجت محافظة البحر الأحمر من الإعادة بعد فوز المرشحين بجميع المقاعد المخصصة لها وحسمها من الجولة اللأولى.





سيدات البحيرة في الطليعة أقبلت سيدات محافظة البحيرة على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهن في اليوم الأول لانتخابات النواب 2020، كما حرصت السيدات على تشجيع بعضهن والذهاب معًا إلى مقر اللجان انطلاقًا من استشعارهن المسؤولية تجاه الوطن.

وأكد المتابعون انتظام سير العملية الانتخابية وعدم وجود أي مخالفات أو خروقات من شأنها أن تؤثر على مسار العملية الانتخابية كما أشاد الجميع بالجهود الأمنية بمحيط اللجان.





عروس البحر المتوسط تتألق احتشد مواطنو الإسكندرية أمام كل اللجان الانتخابية، منذ التاسعة صباحًا، حرصًا منهم على الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم ويعبر عن طموحاتهم بمجلس النواب 2020، في رسالة منهم بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق النيابي المهم وعدم التخلي عن حقوقهم الدستورية. ومن المتوقع استمرار التوافد على اللجان حتى اللحظات الأخيرة من اليوم.





أبناء الزعيم عبد الناصر يصطفون احتشد مواطنو أسيوط أمام اللجان الانتخابية، مع فتح اللجان الانتخابية في التاسعة صباحًا، وتصدرت السيدات المشهد بالعديد من اللجان، حرصًا منهن على الإدلاء بأصواتهن لاختيار من يمثلهن ويعبر عن طموحاتهن بمجلس النواب 2020، في رسالة منهن بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق النيابي المهم وعدم التخلي عن حقوقهن الدستورية. ومن المتوقع زيادة أعداد الشباب والرجال بعد انتهاء ساعات العمل.



أهالى وادى الريان والسواقي يتأهبون توافد مواطنو الفيوم على اللجان الانتخابية، منذ التاسعة صباحًا، وتصدر الشباب المشهد بالعديد من اللجان، حرصًا منهم علي الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم ويعبر عن طموحاتهم بمجلس النواب 2020، ومن المتوقع زيادة أعداد الناخبين بعد انتهاء ساعات العمل.





مدينة الشمس تشرق في الإعادة

توافد مواطنو الأقصر على اللجان الانتخابية بمركز إسنا، منذ التاسعة صباحًا، وتصدر الرجال المشهد بالعديد من اللجان، حرصًا منهم على الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم ويعبر عن طموحاتهم بمجلس النواب 2020، في رسالة بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق النيابي المهم، كما اصطف مواطنو محافظة قنا أمام مقار اللجان الانتخابية، منذ التاسعة صباحًا، وتصدر الرجال وكبار السن المشهد بالعديد من اللجان.



