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رياضة

أخبار الزمالك | المسحة الثانية تحسم مصير حمدي الونش مع الكورونا وحقيقة إصابة طارق حامد.. وموقف مرتضى منصور من نهائي أفريقيا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:27 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
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حسام الحارتي
ينشر موقع صدى البلد الاخباري، أبرز ما جاء من أخبار في نادي الزمالك اليوم الاثنين ، وذلك من خلال السطور الآتية:..





نفي مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ما أثير مؤخرا، حول إصابة طارق حامد لاعب فريق الكرة بالنادي بفيروس الكورونا. 







كشف محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن خضوعه لفحوصات طبية ولمسحة جديدة اليوم بإحدى مستشفيات . 






أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف" لمدة 5 سنوات، ومنعه من ممارسة أى نشاط رياضى طوال هذه المدة.








أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الفريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالأمس قبل مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل عن استمرار إيجابية حالة مدحت عيد الهادي المدرب العام وأحمد نادر السيد حارس الفريق الصاعد.





أجرى مسئولو اتحاد الكرة منذ قليل قرعة بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم فى نسخته الجديدة لموسم 2020 / 2021 فى حضور مندوبى الأندية المصرية المشاركة فى المسابقة .

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