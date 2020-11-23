أخبار الزمالك | المسحة الثانية تحسم مصير حمدي الونش مع الكورونا وحقيقة إصابة طارق حامد.. وموقف مرتضى منصور من نهائي أفريقيا

نفي مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ما أثير مؤخرا، حول إصابة طارق حامد لاعب فريق الكرة بالنادي بفيروس الكورونا.
كشف محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن خضوعه لفحوصات طبية ولمسحة جديدة اليوم بإحدى مستشفيات .
أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف" لمدة 5 سنوات، ومنعه من ممارسة أى نشاط رياضى طوال هذه المدة.
أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الفريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالأمس قبل مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل عن استمرار إيجابية حالة مدحت عيد الهادي المدرب العام وأحمد نادر السيد حارس الفريق الصاعد.
أجرى مسئولو اتحاد الكرة منذ قليل قرعة بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم فى نسخته الجديدة لموسم 2020 / 2021 فى حضور مندوبى الأندية المصرية المشاركة فى المسابقة .