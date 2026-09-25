طرح التريلر الرسمي لفيلم SOY

طرحت الشركة المنتجة التريلر الرسمي للفيلم التركي المرتقب «SOY»، المأخوذ عن قصة أصلية لتركي آل الشيخ، في أولى مشروعات الشركة السينمائية في تركيا، تمهيدًا لعرضه بدور السينما ابتداء من يوم 9 أكتوبر.

ويعكس الفيلم تقديم إنتاجات سينمائية عالمية تجمع بين الخبرات الإبداعية من مختلف الدول، إذ جرى تنفيذ مراحل العمل في تركيا وعدد من الدول، بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم وصناع السينما التركية والعالمية.

وكشف التريلر الرسمي المزيد من تفاصيل عالم «SOY» الغامض، الذي يمزج بين الرعب النفسي والإثارة.

وظهر في التريلر عدد من الرموز المرتبطة بالماضي والنسب واللعنة، إلى جانب مشاهد تعتمد على الأجواء المظلمة والتوتر المتصاعد، لتكشف عن مواجهة تمتد آثارها عبر الأجيال، في إطار بصري يعكس حجم الإنتاج والاهتمام بالتفاصيل الفنية.



الفيلم مأخوذ عن قصة أصلية ل تركي آل الشيخ، الذي يشارك أيضًا في كتابة السيناريو إلى جانب Şükrü Necati Şahin وMelih Özyılmaz، ويتولى إخراجه وتصويره المخرج العالمي Maxime Alexandre.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من Farah Zeynep Abdullah، Barış Arduç، Mehmet Yılmaz Ak، Özge Özacar وTamer Levent، إلى جانب ظهور خاص للنجمة Tûba Büyüküstün، ومشاركة Meral Çetinkaya وİsmail Tunçbilek.

ويتولى الموسيقى التصويرية CanovA، ومن إنتاج Diloy Gülün وYağmur Ay، في تجربة سينمائية جديدة

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