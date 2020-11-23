مصرع مجند سقط أسفل عجلات قطار في أسيوط

لقي مجند مصرعه إثر سقوطه من قطار بمحطة السكة الحديد بمركز القوصية في أسيوط.





تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من نقطة شرطة محطة سكة الحديد بالقوصية بمصرع مجند سقط اسفل قطار أثناء محاولته النزول بالمحطة.





انتقل ضباط مباحث المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع " شافعى. ع" ٢٠ سنة مجند وذلك أثناء محاولته القفز من القطار على رصيف محطة القوصية مما أدى إلى سقوطة أسفل عجلات القطار.





تحرر محضر بالواقعة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى القوصية المركزي.





جدير بالذكر أن محافظة أسيوط قد شهدت اليوم حادث اشتعال سيارة نقل بمقطورة محملة بالمواد البترولية، وتم انتشال جثتى شخصين متفحمتين بالموقع، وذلك على خلفية انقلاب السيارة بنطاق قرية درنكة أسفل الكوبري المؤدي إلى الهضبة الغربية "مدينة ناصر الجديدة. "





وعلى الفور انتقل محافظ أسيوط يرافقه المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندس محمد فوزى النشار رئيس جهاز التعمير لوسط وجنوب الصعيد واللواء مصطفى عبد الرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط الى موقع الحادث وهرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية الى الموقع وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث حيث تم فرض كردون أمني بمحيط الحادث وإغلاق الطريق أسفل وأعلى الكوبري لحين السيطرة على الحريق.

