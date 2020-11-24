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منوعات

مات غرقًا.. أب يلقي طفله الرضيع في النهر

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 01:22 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
أقدم أب في العشرينيات من عمره، على قتل ابنه الرضيع البالغ من العمر 11 شهرا، بسبب مرضه العقلي، وذلك عبر قيامه بإلقائهألقاه في النهر، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة لتنتهي حياته غرقًا. 

وتم انتشال جثة الطفل الذي يدعى "زكاري بينيت إيكو" من نهر إيرويل في رادكليف بـ مانشستر في إنجلترا ، من قبل خدمات الطوارئ ، ولكن تم الإعلان عن وفاته في المستشفى، بحسب ما نشرت صحيفة  "ديلي ميل" البريطانية. 

ونفى والده "زاك بينيت إيكو " البالغ من العمر 23 عاما، قيامه بقتل ابنه مشيرا إلى أنه كان يعاني من الفصام المصحوب بعقدة الاضطهاد وقت وقوع الحادث ، حسبما استمعت المحكمة.

وقال "روب هول" المدعي العام: " في رادكليف  شمال مانشستر ، ألقى زاك بينيت إيكو ، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 22 عامًا ، ابنه زكاري البالغ من العمر 11 شهرًا في نهر إيرويل"،وأضاف المدعي بأنه ليس هناك خلاف على أن السيد "بينيت إيكو" كان يعاني في ذلك الوقت من مرض عقلي.

وقد تمت رؤية الأب وهو يلقي بطفله من قبل أفراد من الجمهور وسرعان ما أطلقوا ناقوس الخطر ، ولكن بسبب عدم إمكانية الوصول إلى النهر وقوة التيار ، فقد استغرق الأمر حوالي ساعة قبل أن تتمكن خدمات الطوارئ من إنقاذ زكاري ، وفي ذلك الوقت كان قلبه قد توقف وكان باردا جدا.

وقال إن زكاري أُعلن عن وفاته في مستشفى، وأضاف السيد هول: "قضية الادعاء هي ببساطة أن المتهم ، السيد بينيت إيكو ، مذنب بالقتل غير العمد بسبب تقلص مسؤوليته بسبب مرضه العقلي".

وأشار "هول":"قضية الدفاع هي أن السيد بينيت إيكو غير مذنب بسبب الجنون من مرضه العقلي ، على الرغم من قبول الدفاع بأنه مذنب بالقتل الخطأ بسبب تقلص مسؤوليته بسبب المرض العقلي"، وقال إن النيابة لم تطلب إدانة بتهمة القتل العمد.

وبدلًا من ذلك ، تُعد تهمة القتل بمثابة "بوابة قانونية" إما للإدانة بالقتل غير العمد على أساس المسؤولية المنقوصة أو التبرئة على أساس الجنون.

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