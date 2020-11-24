عروض نوفمبر.. اشتر آيفون 7 بلس بـ 3650 جنيها فقط

نجح هاتف

الذكي الأشهر عالميًا فى صنع سمعة أسطورية لدى الكثيرين من محبي الهواتف الذكية، خاصةً إصداراته الكبيرة الحجم لتعيطك أفضل تجربة مشاهدة و إستخدام فى آن واحد، زلكن المشكلة الوحيدة هي إرتفاع سعر هذه الإصدارات و لكن بفضل هذا العرض يمكنك إقتناء

نسخة من