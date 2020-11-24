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تكنولوجيا

عروض نوفمبر.. اشتر آيفون 7 بلس بـ 3650 جنيها فقط

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 05:07 ص
عروض نوفمبر.. اشتر
عروض نوفمبر.. اشتر آيفون 7 بلس بـ 3650 جنيها فقط
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كريم جمال
نجح هاتف آيفون الذكي الأشهر عالميًا فى صنع سمعة أسطورية لدى الكثيرين من محبي الهواتف الذكية، خاصةً إصداراته الكبيرة الحجم لتعيطك أفضل تجربة مشاهدة و إستخدام فى آن واحد، زلكن المشكلة الوحيدة هي إرتفاع سعر هذه الإصدارات و لكن بفضل هذا العرض يمكنك إقتناء نسخة  من iPhone 7 plus بأقل من نصف السعر.

وفقًا لموقع "تك رادار" التقني، تستطيع شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone 7 plus سعة 32 جيجابايت، باللون الأسود مقابل 233 دولارًا، ما يعادل 3650 جنيهًا، من خلال موقع إيباى الشهير.

يعطيك iPhone 7 plus الذي تم إصداره فى عام 2016 أداءً جيدًا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 2900 ميللى أمبير.

يأتى iPhone 7 plus بكاميرا مزدوجة أساسية بدقة 12 و12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، ومتاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من أبل وهو IOS 14، ومقاوم للماء والأتربة.

تستطيع الحصول على نسختك من آيفون 7 بلس سعة 32 جيجابايت باللون الأسود عبر هذا الرابط.
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