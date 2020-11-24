لطلاب أولى ثانوي.. كيف تضمن اتصال التابلت بمنظومة التربية والتعليم قبل الامتحانات؟

حالة من الارتباك مازالت تصيب طلاب الصف الأول الثانوي الذين تسلموا مع بداية العام الدراسي الحالي أجهزة تابلت التربية والتعليم، التي قررت وزارة التربية والتعليم أن تكون بديلة لهم عن الكتب المدرسية الورقية هذا العام، فما زال بعض الطلاب يتساءلون: "كيف أقوم بتفعيل التابلت وربطه بمنظومة وزارة التربية والتعليم قبل بدء الامتحانات؟".
وفي هذا التقرير ينشر موقع "صدى البلد" خطوات تفعيل التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي:
- اضغط على زر الباور وهو الزر الأعلى في الجانب الأيمن من التابلت.
- تظهر شاشة بها كلمة start نضغط عليها لنبدأ في مراحل تفعيل التابلت والقيام بربطه بمنظومة التربية والتعليم.
- تظهر شبكات الواي فاي المتاحة في المكان الذي يتواجد فيه الطالب.. لابد من التأكد من اتصال التابلت بالإنترنت.
- بعد الاتصال بالإنترنت تظهر كلمة next أسفل يمين الشاشة يضغط عليها الطالب للانتقال للخطوة التالية.
- تظهر شاشة جديدة بها عدة اختيارات، وعلى الطالب أن يختار agree to all ثم الضغط على كلمة next تظهر شاشة أخرى بها كلمة update لإكمال تنزيل السوفت وير.
- تظهر شاشة بها كلمة checking details ثم شاشة أخرى بها knoks mobile enviroment وهو أبليكشن لابد من تحميله على التابلت للتمكن من الاتصال بمنظومة الثانوية العامة ثم اضغط على next بالأسفل.
- تظهر شاشة أخرى بها اختيار I have read and agree to all ثم اضغط next
- تظهر شاشة بها enrolling تقوم بتحميل 3 أشياء ويتم بعدها عمل ضبط لنظام التابلت.
- تظهر رسالة تطلب تفعيل نظام GPS اضغط OK لتحديد موقع التابلت في محافظة.
- تظهر شاشة أخرى بها دفعة محافظة، ويختلف اسم المحافظة من جهاز لآخر وفقا لمكان الطالب.
- اضغط على زر home للعودة للصفحة لرئيسية للتابلت والتأكد من تحميل برامج (knox manage - knox manage remo).
ومن الشروط التي تؤكد لك اتصال التابلت بمنظومة الثانوية العامة، عدم عمل الكاميرا الخاصة بالتابلت.
وعبر أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي 2021 عن سعادتهم وارتياحهم لـقيام وزارة التربية والتعليم بتطوير القلم الإلكتروني الذي تم تسليمه مع التابلت لطلاب أولى ثانوي مع بدء العام الدراسي الحالي 2020/2021.
ونشر أولياء أمور الطلاب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة تكشف الفرق بين قلم التابلت الموزع على طلاب خلال العامين الماضيين والقلم الذي تم توزيعه العام الحالي، مشيدين باستجابة وزارة التربية والتعليم للشكاوى التي كررها طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على مدار العامين الماضيين من سوء حالة قلم التابلت وصعوبة الكتابة به في الامتحانات بسبب سوء "سن القلم".
وقال أولياء الأمور: "القلم الجديد أفضل في الكتابة بالفعل عن تجربة.. شكرا للوزارة على الاستجابة وننتظر المزيد".
وكان طلاب الصف الثاني الثانوي العام الدراسي الماضي، عبر عن استيائهم من صعوبة استخدام القلم الإلكتروني في الإجابة عن الأسئلة المقالية على التابلت خلال امتحانات العام الماضي.
وقالت رحاب حافظ: "قولنا 60 مرة القلم مش بينفع يتكتب بيه والوزارة قالت حتسلمنا أقلام جديدة فى بداية السنة ولم يحدث، ارحمووووونا بقى".
وقالت فينا فادي: "الكتابة بالقلم صعبة جدا وممكن الخط يكون مش واضح"، كما قالت حكمت الشربيني: "القلم مش حلو والخط وحش جدا، وقالت ميرفت أحمد: "الكتابة بالقلم زفت حسبي الله ونعم الوكيل".
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدرت تعليمات رسمية لجميع المدارس الثانوية بأنواعها (عام، رسمي لغات، خاص، خدمات)، توصي بالتنبيه على الطلاب والمعلمين القائمين على العملية التعليمية بالإدارة بضرورة سداد رسوم التأمين على أجهزة التابلت بمكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية.
وقالت وزارة التربية والتعليم، إن التنبيه على دفع هذه الرسوم يأتي حرصا على استمرار التغطية التأمينية للأجهزة في حالة الفقد أو التلف أو الإصلاح وذلك على النحو التالي:
- طلاب الصف الأول الثانوي العام الدراسي 2020/2021 سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى.
- طلاب الصف الثاني الثانوي العام الدراسي 2020/2021 سداد التأمين عن السنة التأمينية الثانية.
- طلاب الصف الثالث الثانوي العام الدراسي 2020/2021 سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة لمن سدد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.
- طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2020/2021 سداد قسط التأمين عن السنة الثانية والثالثة لمن لم يسدد قسط التأمين عن السنة الثانية.
- المعلمون والقائمون على العملية التعليمية بالمديرية أو الإدارة التعليمية او المدارس سداد قسط التأمين المستحق حتى السنة الثالثة التأمينية.
وحذرت وزارة التربية والتعليم، من أنه في حالة عدم سداد قسط التأمين يسقط حق الطالب أو المعلم في التغطية التأمينية، ويلتزم بسداد قيمة الجهاز كاملا في حالة الفقد، وقيمة الإصلاح في حالة الكسر أو الأعطال.