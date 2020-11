لطلاب أولى ثانوي.. كيف تضمن اتصال التابلت بمنظومة التربية والتعليم قبل الامتحانات؟

حالة من الارتباك مازالت تصيب طلاب الصف الأول الثانوي الذين تسلموا مع بداية العام الدراسي الحالي أجهزة تابلت التربية والتعليم، التي قررت وزارة التربية والتعليم أن تكون بديلة لهم عن الكتب المدرسية الورقية هذا العام، فما زال بعض الطلاب يتساءلون: "كيف أقوم بتفعيل التابلت وربطه بمنظومة وزارة التربية والتعليم قبل بدء الامتحانات؟".









وفي هذا التقرير ينشر موقع "صدى البلد" خطوات تفعيل التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي:





- اضغط على زر الباور وهو الزر الأعلى في الجانب الأيمن من التابلت.

- تظهر شاشة بها كلمة start نضغط عليها لنبدأ في مراحل تفعيل التابلت والقيام بربطه بمنظومة التربية والتعليم.

- تظهر شبكات الواي فاي المتاحة في المكان الذي يتواجد فيه الطالب.. لابد من التأكد من اتصال التابلت بالإنترنت.

- بعد الاتصال بالإنترنت تظهر كلمة next أسفل يمين الشاشة يضغط عليها الطالب للانتقال للخطوة التالية.

- تظهر شاشة جديدة بها عدة اختيارات، وعلى الطالب أن يختار agree to all ثم الضغط على كلمة next تظهر شاشة أخرى بها كلمة update لإكمال تنزيل السوفت وير.



- تظهر شاشة بها كلمة checking details ثم شاشة أخرى بها knoks mobile enviroment وهو أبليكشن لابد من تحميله على التابلت للتمكن من الاتصال بمنظومة الثانوية العامة ثم اضغط على next بالأسفل.

- تظهر شاشة أخرى بها اختيار I have read and agree to all ثم اضغط next

- تظهر شاشة بها enrolling تقوم بتحميل 3 أشياء ويتم بعدها عمل ضبط لنظام التابلت.

- تظهر رسالة تطلب تفعيل نظام GPS اضغط OK لتحديد موقع التابلت ف ي محافظة.



- تظهر شاشة أخرى بها دفعة محافظة، ويختلف اسم المحافظة من جهاز لآخر وفقا لمكان الطالب.

- اضغط على زر home للعودة للصفحة لرئيسية للتابلت والتأكد من تحميل برامج (knox manage - knox manage remo).





ومن الشروط التي تؤكد لك اتصال التابلت بمنظومة الثانوية العامة، عدم عمل الكاميرا الخاصة بالتابلت.









وعبر أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي 2021 عن سعادتهم وارتياحهم لـقيام وزارة التربية والتعليم بتطوير القلم الإلكتروني الذي تم تسليمه مع التابلت لطلاب أولى ثانوي مع بدء العام الدراسي الحالي 2020/2021.