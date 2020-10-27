التعليم: امتحان عملي لمادة العلوم لابتدائي واعدادي بنفس درجات العام الماضي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع الموجهين الاوائل لمادة العلوم بالادارات التعليمية والمديريات التعليمية ، توصي بتفعيل دور المعامل في العملية التعليمية ، وإجراء التجارب العملية لفروع مادة العلوم (فيزياء – أحياء – كيمياء) في الثانوي أو العلوم (إعدادي – ابتدائي) .









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وشددت وزارة التربية والتعليم ، على ضرورة الاستمرار في إجراء التجارب العملية المقررة بمادة العلوم على الصفوف الدراسية بمراحل التعليم المختلفة حسب المناهج الواردة من الوزارة علما بأنه سيتم إجراء امتحان عملي علوم للمرحلتين الابتدائي والاعدادي بنفس درجات العام الماضي.





وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يتم قيد ما يتم اجرائه من تجارب عملية يسجل بتحضير الدروس العملية بالمعمل وما يتم متابعتها من قبل توجيه العلوم وتوجيه معامل العلوم ، مع التشديد على أن يتم محاسبة المقصر.





وشددت تعليمات وزارة التربية والتعليم أيضا على توزيع عهدة وأجهزة المعامل والأدوات المعملية التي لا تخدم مناهج المرحلة الثانوية على المدارس الفنية للإستفادة منها ، والتأكد من نقل عهدة البنك الدولي وتوزيعها على المدارس المختلفة للإستفادة منها في العملية التعليمية.









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وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه بالنسبة لـ نظام التقييم في المدارس في العام الدراسي الجديد، فمن المقرر أن يتم استخدام وسائل متنوعة لتقييم طلاب المدارس هذا العام.

و أوضح وزير التربية والتعليم أن هذه الوسائل تتمثل في : الأبحاث – الامتحانات الصغيرة – الامتحانات الشفهية .

وأكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم منح الطلاب واجبات منزلية ليقوموا بحلها في الأيام التي يدرسون فيها في المنازل وسيتم متابعة مدى الالتزام بحل هذه الواجبات.



