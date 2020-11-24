قافلة ثقافية بمكتبة أطفيح بالجيزة وتوعية الطلاب بأهمية التعليم في القليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة الجيزة، قافلة ثقافية بمكتبة أطفيح، وتضمن البرنامج باقة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، منها ندوة بعنوان "قبول الآخر ثقافة وأسلوب حياة" أدارها كرم ربيع، دارت حول ثقافة قبول الآخر باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار داخل المجتمعات، وأن نشر ثقافة التنوع وقبول الاختلاف بمثابة تحول إلى ثقافة المشاركة الإيجابية، التي بدورها تؤدي إلى تحقيق دعائم وأهداف التنمية.





كما عقدت محاضرة صحية توعوية بعنوان "الوقاية من فيروس كورونا" ألقاها د. رمضان عرفة بالإدارة الصحية بأطفيح، تناول خلالها طرق الوقاية من فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية اللازم اتباعها للحد من انتشاره، وأعراض الإصابة بفيروس كورونا.





وتضمن البرنامج مجموعة ورش فنون تشكيلية "التشكيل بعجينة السيراميك- اشغال ورقية"، إلى جانب مسابقة في المعلومات العامة، وتوزيع جوائز مجلات قطر الندى، مع عرض العرائس للاطفال، وفقرة لاكتشاف المواهب الفنية، بجانب معرض فنى لنماذج من الاعمال الفنية لمواهب المكتبة جاءت القافلة بحضور رئيس اقليم القاهرة الكبرى، ومدير عام فرع ثقافة الجيزة، ورئيس مجلس مدينة أطفيح.





كما نظمت الهيئة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقد بيت ثقافة الخانكة محاضرة عن "توعية الأطفال عن أهمية التعليم"، فمن أهمّ الأمور في الحياة التعلم، وعلى الشخص أن يكمل تعليمه مهما كلفه الأمر، وعلى الجميع استكمال التعليم حتى وإن لم يشعروا بأهمية القيام بذلك؛ فبعض الناس يظنون بأن امتلاك المال يغنيهم عن الدراسة، ولكن على العكس تمامًا، فإنّ الشخص لا يتعلم فقط من أجل الحصول على النقود، إنما من أجل تأمين مستقبله، وليكتسب الثقة، ويحصل على الثقافة في مختلف مجالات الحياة، إن الإنسان المتعلم تتشكل لديه وجهة نظر مختلفة للحياة، ومن الجيد التعرف على أهمية عملية التعليم حتى يتشجع الشخص على استكمالها، بجانب محاضرة بعنوان "تقوية التركيز لدى الأطفال" ألقتها نجاح علي، موجه التربية النفسية بإدارة الخانكة التعليمية، وذلك لمجموعة من طلاب المدرسة الفكرية.





وفي إطار النشاط أونلاين للأطفال، نظم بيت ثقافة أبو زعبل ورشة رسم للأطفال، بينما أعد قصر ثقافة الطفل ببنها ورشة حكي لكتاب "نقطة ماء" بصوت مها عبدالعليم، كما قدم بيت ثقافة طوخ ورشة حكي لقصة "خير البلاء" بصوت سلوى عباس، بجانب ذلك أقام بيت ثقافة أبو زعبل بتنظيم ورشة رسم للأطفال حول معالم فصل الشتاء.