زراعة عين شمس: الأنشطة الطلابية مستمرة.. ونستعد لامتحانات الميدترم

قال الدكتور" أحمد جلال " عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس ، أن العملية التعليمية تسير بشكل إيجابي وذلك باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد والمعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية ، لافتًا لى انتظام الطلاب علي اداء أمتحانات الميدتيرم وفقًا للجداول الموضوعة من إدارة الكلية.

اقرأ أيضا:

وزير الشباب والرياضة: كليات جامعة حلوان عملية وفريدة من نوعها

وأضاف "جلال " في تصريحات خاصة لموقع " صدى البلد " أن الأنشطة الطلابية تسير بشكل جيد من خلال الحرم الجامعي وذلك بالحفاظ علي التباعد الإجتماعي وتقليل اعداد الطلاب بنسبة تصل الى 25% من داخل الحرم الجامعى ،مشيرًا الي ممارستة الانشطة النظرية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.





وأكد عميد الكلية علي حرص الإدارة لإقامة الانشطة الترفيهة التي تساعد الطلاب علي الخروج من الاجواء الدراسية وإقامة الحفلات والمعسكرات الكبر وذلك باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والحفاظ علي التباعد الاجتماعي وقياس درجات الحرارة عبر الكواشف الحرارية.





وكان قد قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس،في تصريحات سابقة له إن العملية التعليمية تسير وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس، لافتا إلى أن هناك عقوبات على المخالفين تصل إلى الفصل أسبوع.

وكان قد أوضح "جلال"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الكمامة إجبارية بالكلية، مع إجراء المسح الحراري لجميع الطالب قبل دخول الكلية، وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات الى نصف السعة الاستيعابية للقاعات والتركيز التام على التباعد بين الطلاب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتنظيم الجداول الدراسية بتقليل عدد الأيام المقررة للحضور الى ثلاثة ايام فقط وباقي ايام الاسبوع يكون عن طريق التعليم الاون لاين منوها أن الكلية ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات.





وأكد الدكتور أحمد جلال إن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي ولم نرصد أي حالات اشتباه او اي اصابات داخل حرم الكلية مشيرا إلى أن الطلاب تأتي 3 ايام فقط الكلية ويتم تعقيم المدرجات وأماكن المحاضرات بشكل مستمر.

وعقد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية اجتماعا، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

في بداية الاجتماع، اطمأن الوزير على استعدادات المستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا، ومدى جاهزيتها لاستقبال حالات العزل من مصابي كورونا من خلال توافر الأطقم الطبية واستعدادها، وبروتوكولات العلاج.