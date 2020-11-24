ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأوقاف تهدي «تعليم السويس» 37 نسخة من سلسلة رؤية

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 06:30 م
الأوقاف
الأوقاف
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
استقبل الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، الشيخ  ماجد راضي مدير مديرية أوقاف السويس اليوم الثلاثاء، وبصحبته 37 مجموعة من سلسلة رؤية للفكر المستنير، من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة، تشتمل كل مجموعة على عشرين كتابًا، ليتم توزيعها على مكتبات المدارس (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية).

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتحصين عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المضللة، وضمن خطة التعاون المشترك بين وزارات: الأوقاف، والثقافة، والتربية والتعليم والتعليم الفني.

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس الشكر والتقدير إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا أن سلسلة رؤية تفتح طريق الفهم الوسطى والوعي المستنير، وتؤسس لبناء وعي ثقافي وديني مستنير لدى أبنائنا الطلاب.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع الدفعة السابعة من الزي الأزهري على الأئمة المستحقين للزي الأزهري ، وعددهم (2000) إمام، وذلك بمحافظات : (الشرقية – المنوفية – دمياط – البحيرة – الإسماعيلية – المنيا – كفر الشيخ – الدقهلية – الغربية – الفيوم – أسوان – الأقصر – سوهاج – مرسى مطروح – بني سويف)، ليصل إجمالي ما تم توزيعه حتى تاريخه (30391) زي أزهري ، وما زال التوزيع مستمرًا.

وحددت الوزارة أسماء الأئمة المستحقين عبر موقعها الرسمي وطالبتهم بالحضور إلى مقر مديرياتهم وفق الجدول المرفق ، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية.

وسيتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأوقاف تعلن توفير 2000 زي أزهري للأئمة كدفعة ثانية

الأوقاف تعلن توفير الدفعة الثالثة من الزي الأزهري للأئمة

وزير الأوقاف: 2021 هو عام العلم والوعي ودراسة المقاصد الشرعية

لنشر الفكر الوسطي.. أوقاف الغربية تهدي مديرية التعليم 37 مجموعة من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير

إنهاء خدمة أحمد جلال عبد الله إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية

أوقاف أسوان تهدى التربية والتعليم 37 مجموعة من سلسلة رؤية للفكر المستنير

ترشيحاتنا

مش عايز حاجة بعديه.. أول رد فعل من عمرو دياب بعد أخبار انفصاله عن دينا الشربيني

بعد منعه من حضور نهائي أفريقيا.. #مرتضي_منصور يجتاح تويتر

وزير دفاع ترامب السابق يعترف ببايدن رئيسا.. وهذا ما نصحه به

سعر ومواصفات الدراجة الكهربائية الصينية في مصر.. فيديو وصور

وداعا للإزعاج .. 11 علاجا للحموضة بدون أدوية

لسه خارج من السجن.. مسجل خطر يمزق شقيقته ويطعن زوجة أخيه في بولاق الدكرور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد العدس الأصفر للصحة والنساء والأطفال

وداعا للإزعاج .. 11 علاجا للحموضة بدون أدوية

دراسة تكشف الكركم يحمي من الإصابة بـ فيروس كورونا