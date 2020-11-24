الأوقاف تهدي «تعليم السويس» 37 نسخة من سلسلة رؤية

استقبل الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، الشيخ ماجد راضي مدير مديرية أوقاف السويس اليوم الثلاثاء، وبصحبته 37 مجموعة من سلسلة رؤية للفكر المستنير، من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة، تشتمل كل مجموعة على عشرين كتابًا، ليتم توزيعها على مكتبات المدارس (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية).





يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتحصين عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المضللة، وضمن خطة التعاون المشترك بين وزارات: الأوقاف، والثقافة، والتربية والتعليم والتعليم الفني.





وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس الشكر والتقدير إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا أن سلسلة رؤية تفتح طريق الفهم الوسطى والوعي المستنير، وتؤسس لبناء وعي ثقافي وديني مستنير لدى أبنائنا الطلاب.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع الدفعة السابعة من الزي الأزهري على الأئمة المستحقين للزي الأزهري ، وعددهم (2000) إمام، وذلك بمحافظات : (الشرقية – المنوفية – دمياط – البحيرة – الإسماعيلية – المنيا – كفر الشيخ – الدقهلية – الغربية – الفيوم – أسوان – الأقصر – سوهاج – مرسى مطروح – بني سويف)، ليصل إجمالي ما تم توزيعه حتى تاريخه (30391) زي أزهري ، وما زال التوزيع مستمرًا.

وحددت الوزارة أسماء الأئمة المستحقين عبر موقعها الرسمي وطالبتهم بالحضور إلى مقر مديرياتهم وفق الجدول المرفق ، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية.

وسيتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم.



