بسبب سوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ومطروح ودمياط.. والمحافظون يقررون رفع درجات الاستعداد القصوى

غدًا.. تعطيل الدراسة في كفر الشيخ بسبب سوء الأحوال الجوية

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة غدًا بمدارس البحيرة

بعد تحذير الأرصاد الجوية.. محافظ مطروح: تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة في المدارس وإجازة بالمصالح الحكومية بالإسكندرية غدا

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يفصلنا أقل من شهر عن فصل الشتاء والذي سيبدأ يوم 21 ديسمبر القادم، لذلك نشهد التقلبات الجوية والتى تعد سمة من سمات الخريف، لافتة إلى أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار فى الطقس بداية من الغد الأربعاء، وهو الأمر الذى استدعى قرارات حاسمة من محافظى 6 محافظات هى محافظات الاسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة ومطروح ودمياط لتعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السىء ، المنتظر ان تتعرض لها هذه المحافظات غدا ، وذلك حفاظا على الطلاب .





ففى الإسكندرية أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا بتعطيل الدراسة غدا، الأربعاء، الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠ بالمدارس والمعاهد الأزهرية "مدرسون وطلاب".

كما قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية منح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة والجهات التابعة لها والتي نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية إجازة غدا، وذلك نظرا لحالة الطقس السيئة التي من المقرر أن تتعرض لها الإسكندرية، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويتمثل القرار فى المديريات الآتية : التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والإسكان والمرافق والطب البيطري والزراعة والأوقاف والتموين والتنظيم والإدارة والقوى العاملة والشباب والرياضة والمساحة والري.

ويستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو المديريات.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

وتهيب محافظة الإسكندرية المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى ، وفي حالة النزول لابد من إتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة عنها حفاظا علي سلامتهم.

وفى محافظة مطروح قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء 25 نوفمبر 2020 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية والجامعة والحضانة وذلك بعد تحذير الأرصاد الجوية من سوء الأحوال الجوية غدا وبعد غد.

كما قرر المحافظ منح الموظفات اللاتى لديهن أطفال بسن الحضانة إجازة غدًا نظرًا لتوقع سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار وحفاظا على سلامة الطلاب بمحافظة مطروح.

كان محافظ مطروح قد وجة بالاستعداد المسبق لمواجهة الأمطار الغزيرة وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية ليومى الأربعاء والخميس القادم .

وأكد علي ضرورة الاستفادة من تجربة التعامل مع صرف مياه الأمطار الاسبوع قبل الماضى وتفادى كافة السلبيات، موجهًا بتوزيع الأدوار على الجهات المعنية وفق خطة عمل محددة زمنيًا للعمل بكل موقع ،ووضع جميع المعدات على أهبة الاستعداد و معالجة كافة نقاط الضعف بالسدود ومراجعة مخرات السيول والتواجد المسبق بأماكن تجمعات الأمطار المتوقعة على أرض الواقع .

وشدد محافظ مطروح على قيام شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بالتطهير المستمر لشنايش صرف المطر وتسليكها مع التجربة العملية للتأكد منها ، وتجهيز جميع سيارات الكسح خاصة سيارة ضخ مياه السيول .

وفى محافظة البحيرة قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠ بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية طلاب ومعلمون بنطاق المحافظة، على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للإحتياجات التى يحددها مديرو المدارس والإدارات.

وكان قد شهدت المدن الساحلية بمحافظة البحيرة، سقوط أمطار غزيرة مصاحبة لرياح خفيفة، السبت الماضي، وتم إغلاق ميناء بوغاز رشيد وتوقف حركة الملاحة والصيد تماما نظرا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث مع الإلتزام بإستمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول.

شدد محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديری المديريات الخدميه ورؤساء مجالس إدارات الشركات ( الكهرباء، مياه الشرب) ومسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري الحماية المدنية والأسعاف على ضرورة الإلتزام بإتخاذ التدابير التالية:- إلغاء كافة الأجازات وإستمرار جميع المختصين بمواقعهم خلال الفترة المشار إليها، تجهيز كافة المعدات اللازمة لمواجهة تلك الظروف الطارنة بالمعدات اللازمة لتلك الظروف وجاهزية كافة المعدات، متابعة تطهير صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكبارى.

وفى محافظة كفر الشيخ أصدر اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ، اليوم، قرارًا بتعطيل الدراسة بجميع المدارس سواء التعليم العام أم الفني والمعاهد الأزهرية، غدًا الأربعاء، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية طبقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة كفر الشيخ، "كفر الشيخ نيوز"، هذا القرار، مؤكدة تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية وجامعة كفر الشيخ بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية خلال خطاباتها الموجه للمسئولين بجميع المحافظات.

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فى بيان له اليوم تعليق الدراسة غدا الأربعاء 25 نوفمبر للتلاميذ والطلاب بالمدارس بنطاق الدقهلية، نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة،و حرصا على سلامة أبنائنا التلاميذ الطلاب بنطاق محافظة الدقهلية.

جاء قرار محافظ الدقهلية تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بتفويض المحافظين فيما يتعلق باستمرار العمل بالمدارس او تعليق الدراسة بها حسب طبيعة الطقس ووفقا لظروف كل محافظة وفقا للأحوال الجوية المتوقعة.

كما أعلنت محافظة دمياط أيضا تعطيل الدراسة بسبب الطقس السىء .