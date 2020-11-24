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توك شو

إلهام شاهين تكشف سر قبولها فيلم حظر تجوال .. فيديو

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:17 م
الفنانة إلهام شاهين
الفنانة إلهام شاهين
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البهي عمرو
قالت الفنانة إلهام شاهين، أن إختيارها لفيلم حظر تجول " جاء بعد   فيلمها رقم 100 في مسيرتها الفنية  " يوم للستات ".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة " أون أي" تقديم الإعلامية لميس الحديدي أن   " من وأنا صغيرة كانوا يقلولي نفسك في إيه   ؟ كنت أققول نفسي أعمل 100 فيلم وكنت حاسة   إنها حاجة بعيدة جدًا  وقتها لكن بعد أن نجحت و قمت بعمل 100 فيلم  وأنا صغيرة .. توقفت وقلت لنفسي هعمل إيه  تاني ؟  لاني عشت كل المواقف  الي ممكن تتعاش في بطولات فنية في 100 فيلم بالاضافة لانتاجي من المسرحيات والمسلسلات ".

وتابعت : "  قلت لنفسي هعمل إيه تاني ؟ خاصة وأنا مش بحب اكرر من نفسي كتير  واقلل من نفسي  وعشان أنا مجنونة سينما وفن مكنش من  الساهل الاقي حاجة جديدة  "

وواصلت : " حظر تجول وقبل قراءة السيناريو وقبل أنا لازالت أقرا في المشهد  الاول وجدت ان القصة تدور حول سيدة قضت نحو 20 عامًا في السجن فقررت وقتها  أن اقوم بالفيلم  دون قراءة بقية الاحداث ... وقلت لنفسي وقتها  لسه فيه  حاجة الواحد ممكن يعملها رغم أنو عمل 100  فيلم ".

 وحول  طبيعة دورها  وقبولها  بدور سيدة كبيرة السن   في الفيلم قالت " عمري مافكرت أختار أدواري بالسن طول عمري بعمل أدوار كتيرة  بتبقى أكبر من سني فيه فنانات  بتحب   تبقى أصغر من سنهم لكن أنا بحب أعمل أكبرفي السن  وهذا بالنسبة  لي  تحدي  خاصة أني فنانة مش معتمدة على شكلها ولا عشان هي حلوة ولا عاملة شعرها في الكوافير انا بس بحب  التمثيل وأنا ممثلة " .

وأردفت : " ماعنديش ثقة في نفسي في اي عناصر أخرى غير أن أنا ممثلة فقط  مش مهم أظهر بشكل إيه ولا سن إيه ؟ وأنا بعتز بده جدًا ..طول عمري بعمل أدوار  يخافوا منها النجمات   فمش بخاف اطلع قبيحة في دور ولا أكبر من سني  وأنا  طلعت في دور أم  لناس قريبين مني في السن  زي اشرف عبد الباقي وعمرو سعد وهشام سليم ".

 وأتمت قائلة " لا أعتمد على شكل أو مظهر او لبس   ولا سن بعتمد فقط على الاداء  ممثلة فقط ".

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