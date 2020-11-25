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برلمان

تفاصيل لقاء وزير الشباب والرياضة بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 03:45 ص
لقاء وزير الرياضة
لقاء وزير الرياضة مع وفد التنسيقية
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أحمد أيمن

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بديوان عام الوزارة بناء على دعوة من الوزير.


وضمّ وفد التنسيقية كلاً من عمر يونس أحمد مقلد وغادة علي، وأحمد فتحي، وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين التنسيقية والوزارة في بناء الإنسان المصري.


وجرت مناقشة الوزير في وضع جسور تواصل في الأجندة التشريعية بين نواب التنسيقية والوزارة كي يكون العمل مكملاً لبعضه وفي إطار تنفيذ خطة الدولة.


كما تطرق أعضاء التنسيقية بعض المشكلات التي تم رصدها في الجولات الانتخابية في المناطق الحدودية مثل حلايب وشلاتين وسيوة والواحات والنوبة والتي أبدى الوزير استعداده للعمل علي حلها.


في سياق منفصل، شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المعرض الثالث للنقل الذكي واللوجستيات تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.


ضم وفد التنسيقية كلاً من، النائبه نشوى الشريف عضو مجلس النواب، والنائب أحمد رمزي عضو مجلس النواب وعبد العزيز الشناوي، وعلي قاعود، وأحمد مشعل، ومحمد فؤاد أعضاء مجلس النواب.


وحضر الوفد جلسة نقاشية حول السكك الحديدية ومشروعاتها والتطوير فيها، بحضور وزير النقل الفريق كامل الوزير، ورئيس هيئة السكك الحديدية المهندس أشرف رسلان، وممثلين للشركات المنفذة للمشروعات في السكك الحديدية، منها شركات مصرية وشركات أجنبية.


وأعقب الجلسة توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الشركات وهيئة السكك الحديدية أو مترو الأنفاق، لتنفيذ مشاريع جديدة، وتجول وفد التنسيقية في قاعات المعرض، وزار قسم وزارة النقل، وقسم مترو الأنفاق، وقسم قطاع النقل البحري، وقسم الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.


فيما أجرى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدة جولات ميدانية بالقري النوبية، ومنها قرية قسطل، ممثلين لعائلة فيديكي، وفي مشهد بديع، قام أطفال النوبة بارتداء تي شيرتات تحمل شعار التنسيقية أثناء استقبال الأعضاء، تعبيرًا عن سعادتهم بهذا الاهتمام الذي يوليهم لهم الكيان في الفترات الأخيرة. 


واستقبل أهالي النوبة وفد التنسيقية بالدفوف والأعلام المصرية، والطقوس النوبية التراثية، والفرق النوبية، وخرج أهل القرية جميعًا لاستقبال الوفد في المضيفة الرئيسية للقرية، ‎وكانت كلمة الافتتاح والترحيب بالسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والسادة المرافقين في حضرة العمدة محمد عبد الرحيم، وقيادات القرية. كما حضر أيضًا وفد ممثل لقرية أبو سمبل. 


وكانت كلمة العمدة، محمد عبد الرحيم، معبرةً عن امتنانه بهذه الزيارة، وسط دموع الفرحة، وقال نصًا " مجيتكم كل المسافة الطويلة دي من أقصى الشمال لأقصى الجنوب بعد فوزكم دي نشيلها فوق راسنا ويبشر بأن خطوات التنسيقية على الطريق الصح". 


وتوجهت النائبة غادة على، بالشكر لجميع أهل القرية وللسيدات عظيمات النيل لحضورهن، وللشاب مصطفى الكاشف ابن قرية قسطل القائم على تنظيم الزيارة، ووعدت بدراسة ملفات القرية بالتعاون مع زملائها نواب التنسيقية وعلى رأسها مركز الشباب وتأهيل وتدريب الشباب والفتيات على تسويق منتجاتهم الحرفية والمشروعات الصغيرة. 


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