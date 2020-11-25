"متواصلة لمدة يومين".. مركز التنبؤات الجوية: هذه أماكن سقوط أمطار غزيرة.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين رئيس مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية ، إن المتوقع ان تكون الامطار القادمة غزيرة ومتواصلة لمدة يومين علي السواحل الشمالية ومطروح والسلوم والاسكندرية وبلطيم وكفر الشيخ والبحيرة وبورسعيد والدقهلية وستكون يومي الأربعاء والخميس.









وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناة ام بي سي مصر ، ان الأمطار ستكون متوسطة علي القاهرة وجنوب الدلتا وستكثر في مناطق مدن القناه وستقل الامطار علي أغلب الأنحاء يوم الجمعة مؤكدا ان محافظة الاسكندرية اكثر المحافظات التي تأثرت بالأمطار الماضية .









وأوضح محمود شاهين ، أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وهناك أمطار غزيرة متوقعة على مدار الـ 48 ساعة المقبلة يومي الأربعاء والخميس على كل مدن السواحل الشمالية بداية من السلوم ومطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة. والإسكندرية









وتابع شاهين: سيكون هناك رياح محملة بالرطوبة وبخار الماء تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، وتسقط أمطار متوسطة على جنوب الدلتا والقاهرة".









وتابع "يصاحب الأمطار انخفاض في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين ونشهد سحبا رعدية ونشاط الرياح"، مضيفا "الشهر الأخير في فصل الخريف يشابه فصل الشتاء وفصل الشتاء يبدأ رسميا في 21 ديسمبر المقبل".









وأكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يفصلنا أقل من شهر عن فصل الشتاء والذى سيبدأ يوم 21 ديسمبر القادم، لذلك نشهد التقلبات الجوية والتى تعد سمة من سمات الخريف، لافتة إلى أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار فى الطقس بداية من اليوم الأربعاء.









وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، في تصريحات تليفزيونية، أن حالة عدم الاستقرار مستمرة حتى يوم الجمعة القادم، منوهة بأن الأربعاء سنشهد حالة أمطار رعدية غزيرة خاصة على السواحل الشمالية ومطروح والسلوم.









وأوضحت أن الأمطار ستكون ما بين رعدية وغزيرة على محافظات الوجه البحرى، مؤكدة أن شمال الصعيد يشهد أمطارا ما بين خفيفة ومتوسطة، مضيفة أنه بداية من الجمعة ستقل حدة الأمطار على المحافظات بالوجه البحرى والسواحل الشمالية.









وتابعت أنه سيكون هناك نشاط للرياح وانخفاض فى درجات الحرارة فى فترات الليل والنهار خاصة مع غياب الشمس طوال فترات النهار، موضحة أنه يجب ارتداء الملابس الخريفية خاصة للأطفال وكبار السن.









وأشارت إلى أن كميات الأمطار أصبحت أكثر غزارة نتيجة التغيرات الجوية التى تشهدها العالم، موضحة أن المنصورة والاسكندرية شهدوا سقوط البرد خلال الفترة الماضية ومن المتوقع خلال اليومين القادمين أن تشهد بعض السواحل الشمالية سقوط البَرَد كما ستشهد البرق والرعد.