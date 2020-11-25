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توك شو

إلهام شاهين: "مش هوافق على أي عمل يتعرض عليا وما فيهوش قضية تهم المجتمع"

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:14 ص
الهام شاهين
الهام شاهين
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البهي عمرو
أكدت الفنانة إلهام شاهين أن انتقاءها لأدوارها في الاعمال الفنية يعتمد على ما تعكسه تلك الأعمال من قضية تهم المجتمع وتجعل الشارع  يفكر ويشعر بها.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة " أون إي" تقديم الإعلامية لميس الحديدي: "أنا لو ملقتش العمل مفيد وبيقدم قضية مش هعمله لأني مش محتاجة أبقى موجودة على الشاشة ممكن أغيب سنة واتنين وخمسة كمان وأكتر  إلى أن أجد العمل المميز ".

وشددت على أنها لن تسمح لنفسها بعد هذا الرصيد من الجوائز والاعمال وحب الناس والنجاح أن تجسد شخصية في عمل قد يأتي بنتائج سلبية على الرسوخ الذي حققته في أذهان الناس لمجرد التواجد فقط  ، قائلة " فيه ناس بتقولي إتواجدي وخلاص، بس أنا مش مقتنعة بالفكرة  دي لازم اقتنع بفكرة العمل وأن يكون مشرفا لمصر عندما يمثل السينما المصرية في المهرجانات ".

وأضافت: "فيلم حظر تجوال  يعكس قضية مهمة ومحورية في المجتمع المصري من القضايا المسكوت عنها والتي تخجل من مناقشتها ".

 وتوقعت  بعد خروج  الفيلم للنور أن يفتح ملفات هامة مجتمعية  مسكوت عنها  قائلة: " اعتقد بعد ما يظهر للناس هتظهر ملفات كتيرة  هيتم مناقشتها كنا ساكتين عليها ".

ولفتت إلى أن الهدف من طرح الفيلم ليس فضح الاخطاء لكن المواجهة  والاصلاح  وأن يخدم قضية المرأة ويساعدها  ويساندها أن تكون قوية  .

وتابعت : "  قلت لنفسي هعمل إيه تاني ؟ خاصة وأنا مش بحب اكرر من نفسي كتير  واقلل من نفسي  وعشان أنا مجنونة سينما وفن مكنش من  الساهل ألاقي حاجة جديدة". 

وواصلت: "حظر تجوال وقبل قراءة السيناريو ورغم أني مازلت أقرأ في المشهد  الاول وجدت ان القصة تدور حول سيدة قضت نحو 20 عامًا في السجن فقررت وقتها  أن أقوم بالفيلم  دون قراءة بقية الاحداث ... وقلت لنفسي وقتها  لسه فيه  حاجة الواحد ممكن يعملها رغم أنو عمل 100  فيلم ".

 وحول  طبيعة دورها  وقبولها  بدور سيدة كبيرة السن   في الفيلم قالت " عمري مافكرت أختار أدواري بالسن طول عمري بعمل أدوار كتيرة  بتبقى أكبر من سني فيه فنانات  بتحب   تبقى أصغر من سنهم لكن أنا بحب أعمل أكبرفي السن  وهذا بالنسبة  لي  تحدي  خاصة أني فنانة مش معتمدة على شكلها ولا عشان هي حلوة ولا عاملة شعرها في الكوافير انا بس بحب  التمثيل وأنا ممثلة " .

وأردفت : " ماعنديش ثقة في نفسي في اي عناصر أخرى غير أن أنا ممثلة فقط  مش مهم أظهر بشكل إيه ولا سن إيه ؟ وأنا بعتز بده جدًا ..طول عمري بعمل أدوار  يخافوا منها النجمات   فمش بخاف اطلع قبيحة في دور ولا أكبر من سني  وأنا  طلعت في دور أم  لناس قريبين مني في السن  زي اشرف عبد الباقي وعمرو سعد وهشام سليم ".

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