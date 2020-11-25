إلهام شاهين: "مش هوافق على أي عمل يتعرض عليا وما فيهوش قضية تهم المجتمع"

أكدت الفنانة إلهام شاهين أن انتقاءها لأدوارها في الاعمال الفنية يعتمد على ما تعكسه تلك الأعمال من قضية تهم المجتمع وتجعل الشارع يفكر ويشعر بها.
وأضافت خلال حوارها ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة " أون إي" تقديم الإعلامية لميس الحديدي: "أنا لو ملقتش العمل مفيد وبيقدم قضية مش هعمله لأني مش محتاجة أبقى موجودة على الشاشة ممكن أغيب سنة واتنين وخمسة كمان وأكتر إلى أن أجد العمل المميز ".
وشددت على أنها لن تسمح لنفسها بعد هذا الرصيد من الجوائز والاعمال وحب الناس والنجاح أن تجسد شخصية في عمل قد يأتي بنتائج سلبية على الرسوخ الذي حققته في أذهان الناس لمجرد التواجد فقط ، قائلة " فيه ناس بتقولي إتواجدي وخلاص، بس أنا مش مقتنعة بالفكرة دي لازم اقتنع بفكرة العمل وأن يكون مشرفا لمصر عندما يمثل السينما المصرية في المهرجانات ".
وأضافت: "فيلم حظر تجوال يعكس قضية مهمة ومحورية في المجتمع المصري من القضايا المسكوت عنها والتي تخجل من مناقشتها ".
وتوقعت بعد خروج الفيلم للنور أن يفتح ملفات هامة مجتمعية مسكوت عنها قائلة: " اعتقد بعد ما يظهر للناس هتظهر ملفات كتيرة هيتم مناقشتها كنا ساكتين عليها ".
ولفتت إلى أن الهدف من طرح الفيلم ليس فضح الاخطاء لكن المواجهة والاصلاح وأن يخدم قضية المرأة ويساعدها ويساندها أن تكون قوية .