إلهام شاهين: "مش هوافق على أي عمل يتعرض عليا وما فيهوش قضية تهم المجتمع"

أكدت الفنانة إلهام شاهين أن انتقاءها لأدوارها في الاعمال الفنية يعتمد على ما تعكسه تلك الأعمال من قضية تهم المجتمع وتجعل الشارع يفكر ويشعر بها.





وأضافت خلال حوارها ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة " أون إي" تقديم الإعلامية لميس الحديدي: "أنا لو ملقتش العمل مفيد وبيقدم قضية مش هعمله لأني مش محتاجة أبقى موجودة على الشاشة ممكن أغيب سنة واتنين وخمسة كمان وأكتر إلى أن أجد العمل المميز ".





وشددت على أنها لن تسمح لنفسها بعد هذا الرصيد من الجوائز والاعمال وحب الناس والنجاح أن تجسد شخصية في عمل قد يأتي بنتائج سلبية على الرسوخ الذي حققته في أذهان الناس لمجرد التواجد فقط ، قائلة " فيه ناس بتقولي إتواجدي وخلاص، بس أنا مش مقتنعة بالفكرة دي لازم اقتنع بفكرة العمل وأن يكون مشرفا لمصر عندما يمثل السينما المصرية في المهرجانات ".





وأضافت: "فيلم حظر تجوال يعكس قضية مهمة ومحورية في المجتمع المصري من القضايا المسكوت عنها والتي تخجل من مناقشتها ".





وتوقعت بعد خروج الفيلم للنور أن يفتح ملفات هامة مجتمعية مسكوت عنها قائلة: " اعتقد بعد ما يظهر للناس هتظهر ملفات كتيرة هيتم مناقشتها كنا ساكتين عليها ".





ولفتت إلى أن الهدف من طرح الفيلم ليس فضح الاخطاء لكن المواجهة والاصلاح وأن يخدم قضية المرأة ويساعدها ويساندها أن تكون قوية .



