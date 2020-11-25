صبري فواز: لو حد شتمني على السوشيال ميديا برد عليه مش بسكت.. فيديو

قال الفنان صبري فواز، إنه يتابع السوشيال ميديا ويدخل في نقاشات مع المُتابعين، مضيفًا: "شايل هَمّ السوشيال ميديا".





وأضاف صبري فواز في حواره في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": " ساعات بيكون في حاجات كويسة في السوشيال ميديا وساعات بيكون فيه مشاكل كثيرة".





وتابع صبري فواز: "لو حد انتقد طريقتي في التمثيل من حقه لأنه من حق الجمهور أن يُقيّم الممثل"، مضيفًا: " لو حد شتمني على السوشيال ميديا برد عليه مش بسكت".





وأكمل صبري فواز: "لدي مَلَكَة المشاركة في تجسيد أي شخصية متواجدة في المجتمع مثل حسنين هيكل وبليغ حمدي وتقديم شخصية يعرفها المشاهد في المجتمع تحدي للممثل، مضيفًا: "أصعب شخصية قدّمتها كانت محمد حسنين هيكل لأننا لم نعلم عنه الكثير من الناحية الشخصية".





وولد صبري فواز في 22 نوفمبر عام 1968، وتألق في العديد من الأعمال الفنية وذاع صيته ونال شهرة واسعة.





وعلى الرغم من هذا الانتشار، إلا أن شهرته جاءت من خلال الأعمال الدرامية فقد تألق في تجسيد شخصية الموسيقار بليغ حمدي في مسلسل "أم كلثوم"، كما شارك في العديد من المسلسلات منها، "بين السرايات" و"امرأة من زمن الحب" و"الأصدقاء" و"لحظات حرجة" و"حدائق الشيطان" و"ليالي الحلمية" و"مسألة مبدأ" و"السبع وصايا".





وتألق في عدد من الأعمال السينمائية، منها "أيام السادات" و"مبروك وبلبل" و"دم غزال" و"عصابة الدكتور عمر".





وكتب صبري فواز السيناريو والحوار لمسلسل "حكايات بهية"، كما قام بإخراج العديد من المسرحيات منها "حنقول كمان" و"إيزيس" و"صدى الأصداء" و"ليالي الحسينية" و"اللي خايف يروح" و"مزرعة الأرانب".





كما تألق في مسلسل "رمضان كريم" للمخرج سامح عبد العزيز، وشاركه نخبة من ألمع نجوم الدراما منهم سيد رجب وريهام عبد الغفور وروبي وسلوى عثمان، حيث نال كثيرا من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال كلمات التحرش التي تلفظ بها في أحداث المسلسل، ما جعله يندهش من كم هذه التعليقات، وأوضح في برنامج "صاحبة السعادة" أن هذه الكلمات شيء عادي جدا ومنتشرة في تلك المناطق العشوائية.