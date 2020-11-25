هل هناك جزء ثانٍ لفيلم يادنيا ياغرامي؟.. إلهام شاهين توضح

كشفت الفنانة إلهام شاهين أن السيناريست محمد هلال كتب الجزء الثاني من فيلم "يادنيا ياغرامي" قائلة: "محمد حلمي هلال كتب بالفعل الجزء التاني من الفيلم لاني كنت متحمسة إني اقوم بإنتاجه كفيلم ورحب بذلك صديقاتي العزيزات ليلى علوي وهالة صدقي .. بس ربنا يفرجها ".





وكشفت أن جهة عرضت على الكاتب أن تقوم بإنتاج العمل في صورة عمل درامي وليس عملا سينمائيًا وبالتالي فتم تأجيل مشروع العمل السينمائي لحين إنجاز المسلسل وبالفعل اانتهى هلال من كتابة ثلاث حلقات و "أعتقد دي هتبقى مفاجأة للناس لأنه كاتب شيء رائع".









وقالت إلهام شاهين ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة " أون إي" تقديم الإعلامية لميس الحديدي أن فيلم يادنيا ياغرامي به حوار حلو جدا وبشكر السيناريست محمد هلال لانه كاتب عظيم كل مشهد فيه حوار مكتمل ماينفعش يتغير فيه .. الفيلم ده بيناقش قضايا مهمة مثل التطرف ومشاكل الشباب اللي بيخطبوا ومش قادرين يتجوزوا بسبب ظروف الحياة، بالاضافة لقضايا هامة مثل فقد العذرية وعمليات الترقيع مش بس فيلم جريء لكن فيه وجع ".



