هل هناك جزء ثانٍ لفيلم يادنيا ياغرامي؟.. إلهام شاهين توضح

كشفت الفنانة إلهام شاهين أن السيناريست محمد هلال كتب الجزء الثاني من فيلم "يادنيا ياغرامي" قائلة: "محمد حلمي هلال كتب بالفعل الجزء التاني من الفيلم لاني كنت متحمسة إني اقوم بإنتاجه كفيلم ورحب بذلك صديقاتي العزيزات ليلى علوي وهالة صدقي .. بس ربنا يفرجها ".
وكشفت أن جهة عرضت على الكاتب أن تقوم بإنتاج العمل في صورة عمل درامي وليس عملا سينمائيًا وبالتالي فتم تأجيل مشروع العمل السينمائي لحين إنجاز المسلسل وبالفعل اانتهى هلال من كتابة ثلاث حلقات و"أعتقد دي هتبقى مفاجأة للناس لأنه كاتب شيء رائع".
وقالت إلهام شاهين ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة " أون إي" تقديم الإعلامية لميس الحديدي أن فيلم يادنيا ياغرامي به حوار حلو جدا وبشكر السيناريست محمد هلال لانه كاتب عظيم كل مشهد فيه حوار مكتمل ماينفعش يتغير فيه .. الفيلم ده بيناقش قضايا مهمة مثل التطرف ومشاكل الشباب اللي بيخطبوا ومش قادرين يتجوزوا بسبب ظروف الحياة، بالاضافة لقضايا هامة مثل فقد العذرية وعمليات الترقيع مش بس فيلم جريء لكن فيه وجع ".
وتابعت : " قلت لنفسي هعمل إيه تاني ؟ خاصة وأنا مش بحب اكرر من نفسي كتير وأقلل من نفسي وعشان أنا مجنونة سينما وفن مكنش من الساهل ألاقي حاجة جديدة".
وواصلت: "حظر تجوال وقبل قراءةالسيناريو ورغم أنني مازلت أقرا في المشهد الاول وجدت ان القصة تدور حول سيدة قضت نحو 20 عامًا في السجن فقررت وقتها أن اقوم بالفيلم دون قراءة بقية الاحداث ... وقلت لنفسي وقتها لسه فيه حاجة الواحد ممكن يعملها رغم أنو عمل 100 فيلم ".
وحول طبيعة دورها وقبولها بدور سيدة كبيرة السن في الفيلم قالت " عمري مافكرت أختار أدواري بالسن طول عمري بعمل أدوار كتيرة بتبقى أكبر من سني فيه فنانات بتحب تبقى أصغر من سنهم لكن أنا بحب أعمل أكبرفي السن وهذا بالنسبة لي تحدي خاصة أني فنانة مش معتمدة على شكلها ولا عشان هي حلوة ولا عاملة شعرها في الكوافير انا بس بحب التمثيل وأنا ممثلة " .
وأردفت إلهام شاهين: " ماعنديش ثقة في نفسي في اي عناصر أخرى غير أن أنا ممثلة فقط مش مهم أظهر بشكل إيه ولا سن إيه ؟ وأنا بعتز بده جدًا ..طول عمري بعمل أدوار يخافوا منها النجمات فمش بخاف اطلع قبيحة في دور ولا أكبر من سني وأنا طلعت في دور أم لناس قريبين مني في السن زي اشرف عبد الباقي وعمرو سعد وهشام سليم ".