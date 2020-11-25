ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هل هناك جزء ثانٍ لفيلم يادنيا ياغرامي؟.. إلهام شاهين توضح

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 06:59 ص
الهام شاهين
الهام شاهين
Advertisements
البهي عمرو
كشفت الفنانة إلهام شاهين أن السيناريست محمد هلال كتب الجزء الثاني من فيلم "يادنيا ياغرامي" قائلة: "محمد حلمي هلال كتب  بالفعل  الجزء التاني من الفيلم لاني كنت متحمسة إني اقوم بإنتاجه كفيلم  ورحب بذلك صديقاتي  العزيزات  ليلى علوي وهالة صدقي .. بس ربنا يفرجها ".

 وكشفت أن جهة عرضت على الكاتب أن تقوم بإنتاج العمل في صورة عمل درامي وليس عملا سينمائيًا  وبالتالي فتم تأجيل مشروع العمل السينمائي  لحين إنجاز  المسلسل  وبالفعل اانتهى هلال من كتابة ثلاث حلقات و"أعتقد دي هتبقى مفاجأة للناس لأنه كاتب شيء رائع".


وقالت إلهام شاهين ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة " أون إي" تقديم الإعلامية لميس الحديدي أن فيلم يادنيا ياغرامي به حوار  حلو جدا وبشكر  السيناريست محمد هلال لانه كاتب عظيم  كل مشهد فيه حوار مكتمل ماينفعش يتغير فيه .. الفيلم ده بيناقش  قضايا مهمة مثل التطرف ومشاكل الشباب اللي بيخطبوا ومش قادرين يتجوزوا بسبب ظروف الحياة،  بالاضافة لقضايا  هامة مثل فقد العذرية وعمليات الترقيع  مش بس فيلم جريء لكن فيه وجع ".

وتابعت : "  قلت لنفسي هعمل إيه تاني ؟ خاصة وأنا مش بحب اكرر من نفسي كتير  وأقلل من نفسي  وعشان أنا مجنونة سينما وفن مكنش من  الساهل ألاقي حاجة جديدة". 

وواصلت: "حظر تجوال وقبل قراءةالسيناريو ورغم أنني مازلت أقرا في المشهد  الاول وجدت ان القصة تدور حول سيدة قضت نحو 20 عامًا في السجن فقررت وقتها  أن اقوم بالفيلم  دون قراءة بقية الاحداث ... وقلت لنفسي وقتها  لسه فيه  حاجة الواحد ممكن يعملها رغم أنو عمل 100  فيلم ".

 وحول  طبيعة دورها  وقبولها  بدور سيدة كبيرة السن   في الفيلم قالت " عمري مافكرت أختار أدواري بالسن طول عمري بعمل أدوار كتيرة  بتبقى أكبر من سني فيه فنانات  بتحب   تبقى أصغر من سنهم لكن أنا بحب أعمل أكبرفي السن  وهذا بالنسبة  لي  تحدي  خاصة أني فنانة مش معتمدة على شكلها ولا عشان هي حلوة ولا عاملة شعرها في الكوافير انا بس بحب  التمثيل وأنا ممثلة " .

وأردفت  إلهام شاهين: " ماعنديش ثقة في نفسي في اي عناصر أخرى غير أن أنا ممثلة فقط  مش مهم أظهر بشكل إيه ولا سن إيه ؟ وأنا بعتز بده جدًا ..طول عمري بعمل أدوار  يخافوا منها النجمات   فمش بخاف اطلع قبيحة في دور ولا أكبر من سني  وأنا  طلعت في دور أم  لناس قريبين مني في السن  زي اشرف عبد الباقي وعمرو سعد وهشام سليم ".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بتحب القطط جدا.. سماح انور: درست لايف كوتشينج.. ومحمد صبحي غول فن..فريد شوقى تغلب على انحصار الاضواء عنه بالكتابة والإنتاج لنفسه

سمير صبري: الثنائي محمود ياسين ونجلاء فتحي شاركا سويا في 25 عملا فنيا.. فيديو

لبلبة: حياتي كلها مهرجانات وأحرص على اكتساب الخبرات منها.. فيديو

فنانون عانوا من سحر الأعمال السفلية.. شهيرة آخرهم

يسرى نصر الله يكشف كواليس حكاية "ماتقولش لحد"

إلهام شاهين تكشف سر قبولها فيلم حظر تجوال .. فيديو

ترشيحاتنا

طقس الأربعاء | موجة من عدم الاستقرار تسود.. وفرص لسقوط أمطار غزيرة رعدية

استبدل إطارات سيارتك عند ظهور هذه العلامات

يامن بن ذكري: الزمالك الأقرب للفوز ببطولة أفريقيا

وزير الصحة الأسبق يحذر: زيادة في حالات كورونا خلال الفترة القادمة.. فيديو

محمد إبراهيم يكشف سبب موافقته على الانتقال لـ سيراميكا كليوباترا

بايدن يكشف مصير التحقيق مع ترامب فور تسليم السلطة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار ومواصفات السيارة كيا بيجاس 2020.. صور

حريق هائل بأحد العقارات في منطقة المرج .. صور

طريقة عمل بسبوسة بالكاسترد.. خطوة بخطوة