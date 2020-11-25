ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة القاهرة يبحث التعاون الأكاديمي والبحثي مع جامعات بيلاروسيا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 09:57 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم عزت
استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، سيرجى تيرتنتييف سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث سبُل التعاون المستقبلي بين جامعة القاهرة وجامعات دولة بيلاروسيا في المجالات الأكاديمية والبحثية.

وناقش الطرفان، خلال اللقاء، عقد شراكات أكاديمية وبحثية في عدة مجالات من بينها الطب والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، وتبادل الأساتذة والطلاب بين الجانبين، والعمل المشترك في الأبحاث المتعلقة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى دعم دراسة اللغة العربية لطلاب دولة بيلاروسيا.

اقرأ ايضا:

كما تطرق النقاش إلى دراسة وضع آليات تنظم أوجه التعاون المستقبلي في مختلف المجالات التي تمت مناقشتها.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن علاقاتنا الخارجية تتحرك على خريطة علاقات مصر الدولية وتصب في خطتها الاستراتيجية للتنمية الشاملة، مضيفا أن جامعة القاهرة تهتم بالتعاون الأكاديمي والبحثي في مختلف المجالات لدعم العملية التعليمية والبحثية، موضحًا أن أبحاث الجامعة الخاصة بفيروس كورونا بلغت ربع إنتاج مصر البحثي، وأنه تم تشكيل 5 فرق بحثية بالجامعة لإجراء الأبحاث في التجارب السريرية على كوفيد 19، والتي نجحت في تحديد الشفرة الوراثية لفيروس كورونا المستجد وتحديد النوع المنتشر في مصر، والمساهمة في تحديد بروتوكولات علاج فعالة.

ومن جانبه، أعرب سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة، عن سعادته بأن يكون هناك تعاون مستقبلي بين جامعة القاهرة والجامعات البيلاروسية، وهو أحد أوجه التعاون في العلاقات المصرية البيلاروسية، مشيرًا إلى أن أحد أهم مجالات التعاون بين البلدين تدريب الشباب على وظائف المستقبل.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، استقبل في فبراير الماضي، رئيس جامعة بيلاروسيا الحكومية البروفيسور أندريا كارول، ووفد من البرلمان البيلاروسي، لتحقيق مزيد من التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية البيلاروسية في مجالات عديدة من بينها الطب والصيدلة والهندسة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سفير بيلاروسيا بالقاهرة: أكثر من 30 مؤتمرا وزيارات متبادلة مع مصر خلال 6 أشهر

تدريب الكوادر البشرية.. رئيس الهيئة العربية للتصنيع تستقبل سفير بيلاروسيا

الهيئة العربية للتصنيع تستقبل سفير بيلاروسيا لبحث الشراكة وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية .. وبحث اشتراك الشركات البيلاروسية في المشروعات القومية

خلال تفقده للأكاديمية العربية للتصنيع والتدريب التقني والمهني.. سفير بيلاروسيا يشيد بنظم التدريب الحديثة

الثورة الصناعية الرابعة.. التراس يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون المشترك.. وتعزيز آليات التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والمدنية والذكاء الاصطناعي

ترشيحاتنا

حسين فهمي وكندة علوش ضيوف "أبلة فاهيتا"

تعرف على أسعار ومواصفات السيارة كيا بيجاس 2020.. صور

ينظف الأوعية الدموية.. 8 فوائد لتناول شوربة العدس اكتشفها

عيار 18 بـ 684 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 - 11 - 2020

الحرية ممتعة.. ابنة أصالة تشارك صورا مع أشهر تمثال في نيويورك

شاهد.. سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوان الجديدة تتزين على ضفاف النيل وإنارة المشروع النهرى باستثمارات 22 مليون جنيه.. شاهد

بعد 30 سنة.. تعرف على سيارة الكينج محمد منير فى كليب "المريلة الكحلي"..صور

تعرف على أسعار ومواصفات السيارة كيا بيجاس 2020.. صور