أحمد عامر يوضح مشكلة إقليم تجراي مع الفيدرالية الإثيوبية.. فيديو

أكد أحمد عامر، مدير تحرير جريدة الأهرام، أن تأكيد الرئيس السيسي على الوعى مسألة في غاية الأهمية، منوها إلى أن ذلك الوعى يلزمنا بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، ارتداء الكمامة في المواصلات العامة والأماكن المغلقة، إضافة إلى أن القيام بالنشاط الرياضي وخاصة رياضة الممشى، نظرا لأنها متاحة لجميع الأشخاص، لافتا إلى أن الوعى يشمل التغذية السليمة وأن فكرة مواجهة كوقيد 19 ليس بفكرة لقاح فقط بل الالتزام بالإجراءات الوقائية، فهنا تكون الوقاية للنفس وللأخرين، فلذلك يكون الوعى نقطة رئيسية في مواجهة كورونا.

وأضاف أحمد عامر، أثناء استضافته في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أن الفارق للدولة المصرية في مواجهة كورونا عن باقي الدول، هو أن عندما اتخذت القادة السياسية إجراءات احترازية قوية، فكانت لها مردود إيجابي خلال الشهور الماضية في تقليل أعداد الإصابات، كما أن الناس بدأت في أن تمارس حياتها اليومية، إضافة إلى أن مصر لم تكن من الدول التي قامت بإغلاق كامل ولكنه جزئي، مثل إغلاق المراكز التجارية، الكافيات، المطاعم، المدارس والجامعات، لكنها كانت توقف تام للحياة.

ولفت "عامر"، إلى أنه بالرغم من أن بريطانيا تعتبر أكثر الدول تضررا من كورونا، إلا أنها قامت بالغلق الكامل باستثناء المدارس والجامعات، وأن عودة الجماهير في بريطانيا مرتبط باللقاح، حيث أنها تبدأ بالفعل في منتصف ديسمبر في تطعيم الأعمار المتقدمة والطاقم الطبي.

وتابع مدير تحرير جريدة الأهرام، أن إقليم تجراي جزء لا يتجزأ من الشعب الأثيوبي، حيث أن يحاصره فكرة أنه إقليم منشق، فلابد أن المسألة كانت تسير في خطوات عديدة، مضيفا أن يجب لجوء من أبى أحمد إلى الحوار والوساطة، وليس يقوم برفض وساطة العالم وإفريقيا وأيضا الأمم المتحدة، مستغربا أن أبى أحمد رجل حصل على جائزة نوبل ويقوم بقتل شعب، فبالتالي يكون لديه تناقض غريب فأصبحت تلك المسألة تحدى نسبا له، فهنا الخلاف يكاد يكون شخصي وليس خلاف بالعلاقة الفيدرالية.

وأوضح مدير تحرير جريدة الأهرام، أن الجبهة الشعبية التي توجد بإقليم تجراي تكون ضد أبى أحمد في الكثير من القرارات، فلذلك يكون هذا الإقليم يسبب له إزعاج، بأزمة داخلية في نظام الحكم الخاص بالفيدرالية الأثيوبية.