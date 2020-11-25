لمواجهة السيول بالبحيرة.. الدفع بأكثر من 150 طقم تدخل سريع و1115 معدة









































































































































































































































































































































أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التى تشهدها المحافظة حاليا ، حيث تعمل أكثر من ١١١٥ معدة وطاقم بجميع شوارع مدن وقرى المحافظة، بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات الخاصة بالمشاركة المجتمعية من شركات المقاولات العاملة بنطاق المحافظة .

ووجه المحافظ، باستمرار متابعة كافة التمركزات لوحدات التدخل على الطرق الرئيسية والمتابعة المستمرة لكافة المراكز والقطاعات الثلاث الشمالى والجنوبى والوسط، والتى تم تشكيلها لتضم ٥ مراكز بكل قطاع برئاسة نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير المساعد وإشراف مباشر من اللواء المحافظ .

وأشار محافظ البحيرة، إلى أنه تم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم انتشار كافة المعدات والاطقم والتوجيه باخلاء المواطنين بالمناطق المنخفضة بنطاق المحافظة ونقلهم إلى أماكن للإغاثة، كإجراء إحترازى للحفاظ على حياتهم وسلامتهم، مؤكدًا على تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع إنعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ .



وأوضح محافظ البحيرة، أنه تم دعم جميع المراكز الساحلية بوحدات كبيرة لشفط وكسح المياه للمساهمة مع المعدات الحالية لمواجهة ومجابهة موجة الأمطار الغزيرة ومضاعفة الجهود المبذولة للحد من الموجة والعمل على راحة المواطنين، مع التواجد المستمر لجميع المرافق على مدار الساعة بالإسعاف والمستشفيات والتواجد الأمنى والمرور بالشوارع .

وشدد المحافظ، على التدخل فورًا لحل جميع الشكاوى الواردة من المواطنين على الفور، مؤكدًا على إستمرار العمل على مدار الساعة وتواجد كافة المسئولين وفرق الأزمات والتدخل السريع المعنية بمجابهة الأمطار والتواجد المستمر على مدار الساعة بشوارع وميادين المراكز والمدن والقرى لرفع تراكمات المياة ومتابعة أعمدة الإنارة ومحطات الصرف أولًا بأول، لافتًا إلى أنه مع إستمرار رفع درجة الإستعداد والإنعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ ساعة وبجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات والشركات وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي، وانتشار وحدات للحماية المدنية لرفع اى تراكمات على الطريق الدولى.

و أوضح هشام آمنة، أن الري قامت بتخفيض منسوب المياه على الترع والمصارف حتى يتسنى صرف كمية الأمطار المتوقعة عليها مع تشغيل جميع محطات الرفع بطاقتها القصوى والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات بها على أن يتم التشغيل بالنظام التبادلي لتلك الماكينات مع تواجد فرق للصيانة والكهرباء بها .

وأشاد المحافظ، بالسلوك الحضارى للمواطنين والتعاون والإلتزام بكافة الإرشادات التى تم التوعية بها والتنوية عنها للحفاظ على أمنهم وسلامتهم ولمساعدة قوات التدخل فى أداء عملها بسهولة ويسر.

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