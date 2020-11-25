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سيارات

رخصة قيادة خاصة في مصر والسعودية.. تعرف على الفرق في إجراءات استخراج كل منهما

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:00 م
رخصة قيادة مصرية
رخصة قيادة مصرية
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اشرف عطية
يبحث سائقو ومالكو السيارات دائما عن الإجراءات المطلوبة لاستخراج أو تجديد رخصة القيادة الخاصة في مصر أو السعودية خصوصا المصريين المقيمين هناك.


رخصة قيادة مصرية
وينتشر على الإنترنت الكثير من المستندات غير الصحيحة والتي تعيقك عن إتمام مهمتك بنجاح.


ولتسهيل تعاملك مع المرور يجب عليك المعرفة والإلمام الجيد بالأوراق والمستندات التي يجب توفرها لتنجز هذه المهمة في نفس اليوم.


وتختلف المستندات والشروط المطلوبة للحصول على رخصة القيادة من دولة إلى أخرى، وفي هذا السياق نعرض عليكم الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة في مصر وفي المملكة العربية السعودية.


رخصة القيادة مصر  
رخصة القيادة الخاصة
مستندات يجب توافرها لتجديد رخصة قيادة مصرية: 

1- بطاقة سارية لتبين محل سكنك نفس دائرة المرور التابع له.

2- شهادة باطنة ونظر، لكن على عكس الشائع أنك تستخرجها من أي مستشفى حكومي، ويجب استخراجها من نفس وحدة المرور التابع له. 

3- 2 صورة شخصية.

4- الضريبة + رسم تنمية موارد الدولة.

5- شراء ملف من داخل المرور.

6 - نموذج 256 مرور + 1 طابع شرطة.


بعد إتمام هذه المستندات، تذهب لشباك المرور وتعطي الموظف المختص جميع الأوراق وتنتظر دورك حتى يتم طباعة رخصة القيادة الجديدة الخاصة بك، ويقوم الموظف بتسليمها لك في نفس اليوم بعد اجتياز اختبار القيادة واختبار الإشارات.


أما بخصوص استخراج رخصة قيادة خاصة في السعودية، فأوضح المرور السعودي شروط إصدار رخصة قيادة خاصة هناك، والتي جاءت على النحو التالي:


رخصة القيادة السعودية
1- إتمام سن الـ18 عامًا.

2- ألا يكون قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات سواء ترويجها أو حيازتها.

3- السلامة من الأمراض التي تعيق عن القيادة.

4- اجتياز اختبار القيادة ودفع الرسوم وتسديد المخالفات.

5- وجود إقامة نظامية لغير السعوديين.


الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة سعودية: 

1- أن لا يقل العمر عن 18 عاما

2- استمارة امتحان

3- طلب إصدار رخصة قيادة

4- صورة البطاقة

5- صورة من الإقامة

6- صورة من وثيقة التأمين

7- نتيجة الكشف الطبي

8- صورة بطاقة الأحوال للمواطن

9- صورة شمسية مقاس 4×6 عدد 6

10- دفع الرسوم المقررة

11- صورة من الهوية مع الاطلاع على الأصل

12- ملف لحفظ الأوراق


خطوات استخراج رخصة قيادة سعودية:
 يجب الحصول على الكشف الطبي الخاص برخصة القيادة في أحد المستوصفات أو المستشفيات المعتمدة التوجه إلى مدرسة تعليم القيادة.

يجب على من يرغب بالحصول على رخصة قيادة في السعودية الانتساب إلى إحدى مدارس المرور المنتشرة في المدينة التي يقطنها.


اختبارات القيادة في السعودية: 

1- امتحان المستوى: عملية نقل السيارة من نقطة رقم 1 إلى نقطة رقم 2، ثم العودة إلى الخلف وإلى نفس النقطة مرة أخرى.

2- الامتحان النهائي: سوف يتم تحديد موعده بعد انتهاء فترة التدريب.

3- استلام الملف: ستحصل على ختم ناجح على الاستمارة الخاصة بك من قبل ضابط المرور الموكلة إليه هذه العملية.

4- التأمين على الرخصة: يتوجب الحصول على تأمين للرخصة، الأمر الذي أصبح الزاميًا، وتصويرها وإرفاقها بصورة الملف.

5-استلام الرخصة: سوف تقوم بتسليم الضابط المختص ملفك الخاص لكي يسلمك الرخصة.

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