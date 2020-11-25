أمين الفتوى : الدعاء للميت غير المسلم جائز شرعًا ولا شيء فيه

قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الدعاء للميت غير المسلم جائز شرعًا ، موضحا أنه لا مانع من الدعاء لأي إنسان مهما كانت ديانته .





وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، خلال إجابته على سؤال" أن الأمر في الدعاء للميت واسع وفيه تفصيل، ويرجع فيه إلى ما يصلح لأهل كل دين.





وأضاف أنه لا مانع من الدعاء لأي إنسان مشيرا إلى أن الإسلام له فلسفة معينة في الدعاء عن الديانات الأخرى.





أسباب استجابة الدعاء

إن أسباب استجابة الدعاء كثيرة ومتنوعة ومنها:





١- عبادة الله - سبحانه وتعالى- والقيام بالواجبات من صلاة وصوم والإكثار من صلاة النوافل .





٢- الدعاء بما هو خير وعدم الدعاء بقطع الأرحام أو الإثم أو القطيعة.





٣- الاستغفار والتوبة من الذنوب.





٤- حضور القلب بالدعاء والتضرع والخشية من الله واستشعار عظمته.





٥- الدعاء بأسمائه الحسنى وصفاته وعدم الشرك به.





٦- العمل الصالح وبر الوالدين.





٧- الابتعاد عن المحرمات.





٨- الإلحاح بالدعاء من الله - سبحانه وتعالى-.





٩- استقبال القبلة ورفع اليدين أثناء الدعاء.





١٠- الدعاء للمؤمنين بخير الدنيا والآخرة، فمن دعا لغيره بالخير له مثل ما دعا.





١١- الإكثار من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.





سنن الدعاء

من سنن الاستجابة:

١- رفع اليدين عند دعاء الله تعالى.





٢- عدم الاستعجال في انتظار الإجابة.





٣- اجتناب الأكل الحرام، وفي الحديث: (ذكَرَ الرَّجُلَ يُطيلُ السَّفَرَ أشْعَثَ أغبَرَ، يَمُدُّ يديهِ إلى السماءِ، يا رَبِّ، يا رَبِّ، ومَطْعَمُهُ حَرَامٌ، ومَشْرَبُهُ حرَامٌ، ومَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وغُذِيَ بالحَرَامِ، فأنى يُستَجَابُ لذلكَ).





٤- افتتاح الدعاء بحمد الله تعالى والصلاة على نبيه الكريم.





٥- التوسل إلى الله بأسمائه العلى وصفاته الحسنى.





٦- التوسل بالأعمال الصالحة، وتحين أوقات استجابة الدعاء مثل الثلث الأخير من الليل، وأدبار الصلوات، وبين الآذان والإقامة.

- آداب استجابة الدعاء

بعد أخذ الإنسان بالأسباب السابق ذكرها لاستجابة الدعاء؛ يوجد عدد من الآداب التى يستحب له المحافظة عليها لكى يكون دعاؤه مستجابًا- بإذن الله تعالى- وهى :





- البدء بحمد الله والصلاة على رسوله - صلّى الله عليه وسلّم-، والختم بذلك، فقال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: «إذا صلَّى أحدُكم فليبدَأْ بتحميدِ ربِّهِ والثَّناءِ علَيهِ، ثمَّ يصلِّي علَى النَّبيِّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ-، ثمَّ يدعو بعدُ بما شاءَ».





- الدعاء في الرخاء والشدة، فمَن أحب أن يستجيب الله -سبحانه- له وقت الشدائد، فليكثر من الدعاء في حالة الصحة والفراغ والعافية، لأن من صفات المؤمن وشيَمه أنه دائم الصلة مع الله.





- عدم الدعاء على الأهل، أو المال، أو الولد، أو النفس، فقد نهى رسول الله عن ذلك.





- إخفات الصوت أثناء الدعاء ما بين المخافتة والجهر، قال تعالى: «ادعوا رَبَّكُم تَضَرُّعًا وَخُفيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُعتَدين ».





- التضرع إلى الله أثناء الدعاء، والضراعة من الذل والخضوع والابتهال.



