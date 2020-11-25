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منوعات

أمطار غزيرة.. قوس قزح يظهر في سماء القاهرة والمنوفية.. صور

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 05:49 م
قوس قزح
قوس قزح
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محمد بدران
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صوراً ظهر فيها قوس قزح، في سماء القاهرة، وتحديدًا في أكتوبر وصور أخرى من مدينة منوف بالمنوفية، بعد موجة الطقس الممطر التى ضربت البلاد خلال الساعات الأخيرة،

وظهر قوس قزح بعد سقوط المطر مباشرة على مدينة القاهرة، والمنوفية وتدرجت ألوانه في القوس اللون الأحمر من الخارج ويتدرج إلى البرتقالي.

جدير بالذكر أن قوس قزح هو ظاهرة طبيعية جميلة تظهر نتيجة تحلل ضوء الشمس وتحويلها إلى ألوان الطيف السبعة والتي تظهر في السماء بعد سقوط المطر.

كما يعتبر قوس قزح ظاهرة غير مادية أو فيزيائية، فهو عبارة عن ظاهرة بصرية تعتمد على الرؤية المعتمدة بدورها على أشعة الشمس وقطرات المطر في طبقات الجو المختلفة.

شهدت عدة مناطق مختلفة على القاهرة وبعض المحافظات المختلفة، خلال الساعات الجارية، سقوط أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة، يصاحبها نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة بمعدل يتراوح ما بين درجة إلى درجتين مئوية، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 22 درجة مئوية، والصغرى 14.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، المناطق المحتملة أن يكون هناك سقوط أمطار اليوم، ما بين الغزيرة والرعدية على بعض المناطق ومتوسطة إلى خفيفة على مناطق أخرى، يصاحب ذلك نشاط للرياح،

وعلي جانب آخر تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عدد من أحياء العاصمة للإشراف على عمليات شفط المياه من الشوارع وتسيير الحركة المرورية.

أهاب اللواء خالد عبد العال بمواطني العاصمة عدم النزول إلا للضرورة القصوى لعدم التأثر بموجة الطقس السيئ التى تتعرض لها القاهرة.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على ضرورة التركيز على سرعة رفع تراكمات المياه من الشوارع لتسهيل حركة الموطنين، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها دون توقف وتتخذ كافة الاجراءات التي من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين .

وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولي شركتي المياه والصرف الصحي، وهيئة النظافة بالتواجد بالشارع لمتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول، مشيرًا إلى انتشار الشفاطات في كافة أحياء العاصمة للتعامل الفوري مع تراكمات المياه .

كما شدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور . 
أمطار غزيرة.. قوس قزح يظهر في سماء القاهرة والمنوفية.. صور
أمطار غزيرة.. قوس قزح يظهر في سماء القاهرة والمنوفية.. صور
أمطار غزيرة.. قوس قزح يظهر في سماء القاهرة والمنوفية.. صور
أمطار غزيرة.. قوس قزح يظهر في سماء القاهرة والمنوفية.. صور
أمطار غزيرة.. قوس قزح يظهر في سماء القاهرة والمنوفية.. صور
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