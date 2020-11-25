محافظ الجيزة يتفقد أعمال شفط مياه الأمطار بـ المحاور المرورية ..شاهد

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بجولة ميدانية شملت عددا من الأحياء لمتابعة مجهودات شفط مياه الأمطار من المحاور والشوارع الرئيسية وتسيير الحركة المرورية، وشملت الجولة أحياء العمرانية وجنوب الجيزة والدقي والعجوزة وبولاق الدكرور .





وأشار المحافظ إلى أن جميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها علي مدار اليوم وتتخذ الاجراءات التى من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا علي رؤساء الأحياء والمراكز ومسئولى شركة المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة بالتواجد الميداني ومتابعه رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول .





كما قاد المحافظ اعمال شفط مياه الامطار بمحور 26 يوليو والطريق الدائري مشددا علي نشر المعدات بصورة جيدة تضمن تحقيق اعلي معدلات الانجاز في العمل في ظل تعرض المحافظة لموجه من سقوط الأمطار بعدد من القطاعات .



