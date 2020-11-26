اليوم.. قطع التيار الكهربائي عن 6 قرى في قنا

أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة في محافظة قنا عن قطع التيار الكهربائي، اليوم الخميس الموافق 26 من نوفمبر عن عدة قرى، وذلك لإجراء اعمال الصيانه الدورية.





وأشارت إلى انه سيتم قطع الكهرباء عن 6 قري وهي "ساحل بشلاو، ساحل دراو، القرية، دراو، جزيرة جبر، عزبة جبر".





ونوهت الى انه سيتم قطع الكهرباء لمده ٤ ساعات تبدأ من الخامسه صباحا حيث سيتم فصل التيار عن مغذى البحرى قمولا .





وأكد بيان الوحدة المحليه لمركز ومدينة نقاده أنه سيتم عوده التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانه.





من جهته، كشف مصدر في قطاع شبكات كهرباء عن أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.