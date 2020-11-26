اليوم.. قطع التيار الكهربائي عن 6 قرى في قنا

أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة في محافظة قنا عن قطع التيار الكهربائي، اليوم الخميس الموافق 26 من نوفمبر عن عدة قرى، وذلك لإجراء اعمال الصيانه الدورية.
وأشارت إلى انه سيتم قطع الكهرباء عن 6 قري وهي "ساحل بشلاو، ساحل دراو، القرية، دراو، جزيرة جبر، عزبة جبر".
ونوهت الى انه سيتم قطع الكهرباء لمده ٤ ساعات تبدأ من الخامسه صباحا حيث سيتم فصل التيار عن مغذى البحرى قمولا .
وأكد بيان الوحدة المحليه لمركز ومدينة نقاده أنه سيتم عوده التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانه.
من جهته، كشف مصدر في قطاع شبكات كهرباء عن أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.
كما أكد المصدر أن عمليات الصيانة تلك؛ ينتهجها قطاع شبكات الكهرباء بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، كما يجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.
وكان اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، قد قرر إيقاف رئيس قسم الطرق بإدارة طرق نجع حمادي وفنى تنظيم بالوحدة المحلية لقرية الرحمانية قبلي، عن العمل ثلاثة أشهر وإخطار المحكمة التأديبية وذلك لمخالفتهم القانون والتعليمات طبقا لما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيق.
ولفت محافظ قنا، إلى أن رئيس قسم الطرق بإدارة طرق نجع حمادي انتهك قانون الطرق العامة ولم يقم بتحرير محاضر للمخالفات الواقعة من قبل بعض المواطنين علي الطريق العام بالمخالفة للقانون.
وأضاف محافظ قنا، بينما لم يقم فنى تنظيم الوحدة المحلية لقرية الرحمانية قبلي باتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعض هذه المخالفات وتأخر في اتخاذها حيال البعض الآخر.