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رياضة

بعد وفاته.. تعرف على علاقة مارادونا بالكرة المصرية

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:34 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
توفى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 60 عامًا.

وذكرت صحيفة كلارين الأرجنتينية أن مارادونا غادر عالمنا منذ قليل بعد تعرضه لسكتة قلبية.

وخضع مارادونا لعملية جراحية ناجحة لإزالة جلطة دموية في الدماغ.

هو الخبر الأكثر حزنًا في عام 2020، بل في عالم الساحرة المستديرة بشكل عام.. مات اللاعب الأعظم في التاريخ، رحل عن عالمنا أفضل من لمس كرة القدم، شاء من شاء وأبى من أبى.. سنفتقد مارادونا ولكن سيظل سحره عالقًا في الأذهان إلى الأبد.

لطالما ارتبط مارادونا قبل وفاته بالكرة المصرية، لطالما دعم المنتخبات واللاعبين المصريين.. وفي هذا التقرير نرصد ذلك الأمر.

- هنأ مارادونا، المنتخب المصري بعد صعوده لكأس العالم 2018، فقال مارادونا في تصريحات تليفزيونية:" المنتخب المصري فريق أبطال، تمتعوا بكأس العالم، اللعب في كأس العالم هدف يتمناه الجميع."

وأشاد مارادونا آنذاك بمحمد صلاح واصفًا إياه باللاعب الذكي والمتكامل والذي تأثر باللعب في الدوري الإيطالي.

- وفي حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2017، التقط محمد النني لاعب نادي ارسنال صورة تجمعه بمارادونا على هامش الحفل.

وظهر مارادونا في الصورة وهو محتضنًا للنني وكأنه يعرفه منذ سنوات أو أنه قريب من النني.

- وبعد نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2018، انتقد مارادونا تدخل سيرجيو راموس الشهير على محمد صلاح والذي تسبب في إصابته، وهاجمه مطالبًا بإيقافه لمدة عامين.
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