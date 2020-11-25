معهد المناخ المركزي: ننتظر موجة جديدة من الطقس السيئ.. فيديو





وأوضح أن سوء الأحوال الجوية سيستمر حتى الغد ولكنه سيتركز على مناطق الشريط الساحلي، معقبا: الأمطار ستسمر للغد في الإسكندرية، ولكن الكتلة الأكبر ستكون مؤثرة على مناطق سيناء.





وأضاف "فهيم" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، هناك احتمال لوجود بعض أطراف لتلك الكتلة على القاهرة غدا، ولكنها ستكون أخف من اليوم، معقبا: من المتوقع أن تبدأ من بعد الظهر.





وأشار إلى أن الكتلة ستنتهي بحلول يوم السبت، ولكننا في انتظار موجة أخرى للأسف الشديد، وهذه الظواهر غريبة على شهر الخريف.





وأكمل: على المواطنين ارتداء ملابس شتوية مناسبة للأجواء، كما أن الخروج يجب أن يكون للضرورة، معقبا: الأجواء متقلبة بطريقة غريبة ومن المحتمل أن تخرج عن إطار نماذج التوقع.





وفي نفس السياق، قالت الدكتورة ايمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس السيئ بدأت من اليوم، وتستمر حتى بعد غد، الجمعة، وهذه الحالة بدأت بأمطار غزيرة ورعدية علي السواحل الشمالية للبلاد، واتجهت الامطار الي محافظات الوجه البحري.



وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دي إم سي ، ان القاهرة وصلت اليها أمطار متوسطة الشدة، وكانت رعدية وغزيرة علي بعض المناطق المتطرفة من القاهرة وهذه الحالة من عدم الاستقرار؛ سببها وجود منخفض جوي علي البحر المتوسط ويتزامن مع منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا .



وأوضحت ان هذه الانخفاضات الجوية تعمل علي تكون السحب وعدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار وتستمر معنا هذه الموجة غدا ايضا، مؤكدة علي ان الاحوال الجوية ستتحسن يوم الجمعة على القاهرة .



وتابعت إيمان شاكر ، أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت بيانا بحالة الطقس، أمس، تضمن عدم الاستقرار في حالة الطقس في الأيام المقبلة، وهذه الموجة من الطقس السيئ ستبدأ اليوم الأربعاء وتستمر حتى الجمعة.



واستكملت شاكر ، أن تفاصيل هذا البيان تضمن أنه ستكون هناك أمطار غزيرة ورعدية اليوم وغدا الخميس علي السواحل الشمالية، وتشمل السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم وبورسعيد والعريش ورفح، هذه المناطق ستشهد أمطار غزيرة ورعدية علي فترات متفرقة من يومي الأربعاء والخميس.



وأكدت أن الأمطار ستمتد الي محافظات الوجه البحري وستكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة الشدة ورعدية أحيانا علي بعض المناطق وخاصة محافظات شمال الوجه البحري وهم كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة.



وأشارت الي أن الأمطار علي محافظة القاهرة ستكون يومي الأربعاء والخميس متوسطة وتمتد الامطار إلى محافظات الصعيد بني سويف والفيوم والمنيا ولكنها ستكون أمطارا خفيفة إلى متوسطة.



ونوهت بأن خلال هذه الموجة السيئة للطقس ستصطحب الأمطار نشاطا للرياح وانخفاض في درجات الحرارة وهذا سوف يزيد من شعور المواطنين من البرودة وانخفاض في درجات الحرارة، موضحة أنه لن يكون هناك ظهور للشمس بسبب تكون السحب في يومي الأربعاء والخميس.



واختتمت أن يوم الجمعة سوف تستمر الأمطار علي السواحل الشمالية من متوسطة إلى غزيرة، وأمطار من خفيفة إلى متوسطة علي محافظات الوجه البحري.

قال محمد فهيم، مدير معهد المناخ المركزي، إن ما حدث اليوم في القاهرة ناتج عن مرور سريع لكتلة ضخمة محملة بالمياه وعواصف رعدية وبرق، معقبا: الكتلة مرت بالقاهرة والمناطق الشمالية والآن استقرت على شمال مناطق سيناء.