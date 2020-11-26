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رياضة

البطاوي يرصد تفاصيل اختفاء ميدو جابر.. ويطالب الجهات الأمنية بسرعة الاستجابة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:21 ص
ميدو جابر
ميدو جابر
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حسام الحارتي
كشف معتز البطاوي، المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا، عن تفاصيل جديدة بشأن اختفاء اللاعب ميدو جابر من معسكر الفريق. 

وقال "البطاوي"، في مداخلة هاتفية على فضائية "النهار"، "ميدو جابر غير متواجد في فندق المباراة، وفوجئنا بذلك بعدما دخلنا غرفة الملابس".

وأكد المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا، "ميدو جابر غادر لكي يفعّل الكارت الخاص بغرفته، وكان هناك شخصان في الاستقبال طلبا التقاط صورة معه، ثم اختفى بعد ذلك منذ الساعة الثامنة مساءً، ولم يظهر حتى الآن".

وتابع "الشخصين اللي طلبوا التصوير مع ميدو جابر خدوه من الفندق فجأة، ومش عارفين نوصله خالص".

واستطرد "طلبنا تفريغ كاميرات من فندق الإقامة، وقمنا بتحرير محضر، واختفاؤه يثير دهشتنا".

وعبر معتز البطاوي عن دهشته من واقعة الاختطاف التي تعرض لها لاعب سيراميكا كليوباترا من داخل فندق الإقامة، مطالبا كافة الجهات الأمنية بسرعة الاستجابة، والإبلاغ عن أماكن تواجد اللاعب.

واختتم معتز البطاوي، تصريحاته، قائلا "طلبنا تقريرًا من أمن الفندق، ولكن رفض المسئولون إعطاء أي معلومة عن الحادث رغم حدوثه أمام الجميع".

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