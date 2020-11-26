مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية يبحث مع مسئولين جيبوتيين سبل تعزيز العلاقات

أجرى السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية أمس، الأربعاء، مباحثات مع عدد من كبار المسئولين في جيبوتي وعلى رأسهم المسئولين بوزارتي الخارجية والاستثمار، وذلك في إطار العمل على تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع مصر وجيبوتي.





وأكد مساعد وزير الخارجية خلال هذه اللقاءات على العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين في ضوء روابط العروبة والانتماء الأفريقي المشترك، واستعرض كذلك آفاق التعاون في شتى المجالات وعلى رأسها الاقتصاد والثقافة والطب.





كما تناولت المباحثات تبادل الرؤى حول مختلف التطورات الإقليمية والدولية وجهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، فضلًا عن بحث سُبُل تسهيل برامج التعاون المشترك.



