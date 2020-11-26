اخلع ملابسك واشترك.. إطلاق مسابقة أجمل مقعدة داخل جامعة عالمية

على الرغم من عام كئيب من العزلة وحالات الإغلاق والتعليم الافتراضي، فإن الطلاب في جامعة كامبريدج لم يتأخروا عن إقامة مناسبة تثير الضحك بين الجميع، حيث أقاموا مسابقتهم لأجمل "مقعدة" بالجامعة.











فقد تم جرد الطلاب في الجامعة العليا من ملابسهم وكشفوا ظهورهم في مسابقة أفضل "مقعدة وظهر" السنوية التي تديرها صحيفة الطلاب "تاب"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.











ومن شروط المسابقة يجب أن يتوصل المتنافسون المصفقون إلى طريقة إبداعية للتباهي بمنطقة المقعدة والظهر في مواجهة أفضل قطرللظهر والمقعدة في جامعة كامبريدج.









وقالت الصحيفة على صفحة الدخول الخاصة بها: "كان عام 2020 عامًا لا مثيل له، ولكن يوجد الآن على الأقل ضوء في نهاية النفق، وهو شيء يجب القيام به أثناء الرحلات الاستكشافية التي تمت الموافقة عليها من قِبل الحكومة، فقط قم بإزالة ملابسك واشترك في مسابقة The Tab’s Best Bums".









وأضافت الصحيفة لمن يجرؤ عليه المشاركة في المسابقة، فقد سيتم تداول الصور بكل المواقع الشهيرة، ويمكنكم المشاركة الفردية أو مع مجموعات ولكن اخذ الاحتياطات اللازمة من فيروس كورونا .









وتابعت: "لماذا لا تحاول الترابط مع أسرتك من خلال التقاط صور لبعضكم البعض وأنتم مشاركون بالمسابقة؟ أو جلسات تمرين جماعي للحصول على مقعدة مثالية؟".









كما حذرت الصحيفة الطلاب من البقاء على بعد مترين من مصورهم ما لم يكونوا في منزلهم والحفاظ على أنظمة التباعد الاجتماعي.









وقد ظهرت العديد من الصور للطلاب وهم يخلعون ملابسهم داخل الجامعة لالتقاط صور المشاركة في تلك المسابقة، حيث التقطوا صورا في أماكن مختلفة بمدينة كامبريدج التاريخية، على الرغم من حالة الإغلاق التي تشهدها البلاد إثر الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد التي اجتاحت بريطانيا منذ شهر تقريبًا.









وقد علق الكثيرون على تلك المسابقة بأن فيروس كورونا " كوفيد 1 " المستجد لن يترك هؤلاء المشاركين دون أن يصيبهم، فقد بلغ عدد المصابين بالفيروس المستجد حتى الآن 1.56 مليون إصابة بـ كوفيد -19، ووصل عدد المتوفين من الفيروس في بريطانيا إلى 56.533 شخص.



