عيار 18 يسجل 684 جنيهاً.. أسعار الذهب اليوم الخميس.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم، الخميس 26 - 11 - 2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب فى مصر .





ويبلغ عيار 24، 912 جنيهًا.





وسجل عيار 18، 684 جنيهًا.





وسجل سعر الجنيه الذهب 6390 جنيهًا.





ووفقا للخبراء، فإنه من المتوقع أن يظل المعدن النفيس على عرش الاستثمار الآمن لعدة أشهر مقبلة، حيث سيواصل الذهب الارتفاع في ظل جائحة كورونا، وأن الحل التوصل لعقار للقضاء على الفيروس نهائيا.





وقال وصفى واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب مرتبطة جميعها ببعض، فإذا كان هناك تأثير فى أسعار الذهب فى أى دولة يكون له تأثير على باقي الدول.





وأضاف أن أزمة فيروس كورونا لها تأثير على الأحوال الاقتصادية وهناك بطء، ولذلك أثر على الذهب، وأن فيروس كورونا تسبب فى رفع أسعار الذهب، وأيضًا ما يتم فى أمريكا من انتخابات ومواقف بايدن وترامب وحديث كل منهم عن أحقيته للرئاسة له تأثير على أسعار الذهب.





وأوضح أنه فى حالة دخول بايدن البيت الأبيض سيكون هناك انخفاض فى أسعار الذهب، ولكن إذا حدثت مشكلات بين ترامب وبايدن سترتفع أسعار الذهب وأن تأثير كورونا على أسعار الذهب ستنتهى أو ستستقر بعد عام ونصف وليس بعد فترة قريبة.





وتابع أن الذهب هو الملاذ الآمن لأي شخص، لأن الذهب لا ينخفض كثيرًا، ولذلك ننصح بشراء الذهب فى هذه الفترة.



