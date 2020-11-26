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أخبار العالم

خطوة استفزازية.. موسكو ترد على زيارة بومبيو للجولان

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:12 ص
موسكو
موسكو
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سمر صالح
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو تعتبر زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للجولان السوري المحتل، عملا استفزازيا.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي "ندعو باستمرار للحفاظ على وحدة سوريا واحترام سيادتها وسلامة أراضيها.. وندعو لنبذ خطط تقسيم هذا البلد وإطالة أمد النزاع فيه".

وتابع: "وهذا يخص سواء شرق سوريا أو غربها، بما في ذلك الجولان السوري المحتل، الذي نعتبر زيارة المسؤول الأمريكي الرفيع له استفزازا".

وأضاف أن العمليات الجارية في الأراضي حيث الحضور الأمريكي غير الشرعي "تثير قلقا بالغا لدى موسكو".

وأوضح أنه "إضافة لتشجيع النزعات الانفصالية من قبل قوة الاحتلال الخارجي، وقطع الروابط التاريخية بين مختلف الطوائف السورية، تجري هناك عرقلة الجهود لاستعادة وحدة أراضي البلاد".

وأشار إلى التضيق المستمر على السكان ونهب حقول النفط وتلويث البيئة، إضافة إلى ورود تقارير عن إطلاق سراح مسلحين سابقين من السجون، وتوجههم إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة السلطات السورية، وأنباء عن التحضير لمحاكمة مواطنين، بينهم أجانب من قبل "محاكم غامضة".
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