شوبير يعلق على شائعة تزوير مسحة محمود علاء: لا يوجد مدرب مجنون يغامر بلاعب مصاب





وأثبتت مسحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إصابة محمود حمدي الونش وعبد الله جمعة يوسف أوباما من الزمالك بفيروس كورونا، بينما أصيب من الأهلي كلا من صالح جمعة ووليد سليمان وأليو ديانج.





وترددت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أنه تم تزوير مسحة محمود علاء لتصبح سلبية بدلا من إيجابية.





وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي ردا على شائعة تزوير مسحة محمود علاء: "وجدنا حالة تشكيك بشأن تزوير مسحة محمود علاء، وهذا عيبا، كما أنه لا يوجد مدرب مجنون يغامر ويدفع بلاعب مصاب بفيروس كورونا".





وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي يلتقي فيها الزمالك مع الأهلي، في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.





وتأهل الزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد اكتساح الرجاء المغربي بأربعة أهداف مقابل هدف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعب الأهلي بتغلبه على الوداد بخمسة أهدف مقابل هدف بمجموع المباراتين.





ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والأهلي بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا، حسبما أعلن الكاف واتحاد الكرة المصري، أمس، الأربعاء.





ويعد الحكم المغربي رضوان جيد الأقرب لقيادة مباراة الزمالك والأهلي، حسبما أشارت تقارير صحفية.





وأدار رضوان جيد 3 مباريات للأهلي في دوري أبطال أفريقيا فاز الأحمر فى جميعها، بينما أدار لقاء وحيدا للزمالك كان أمام الترجي الموسم الحالي في ذهاب الدور ربع النهائي، وفاز به الأبيض 3 - 1.





يذكر أن الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 مرات، ويليه الزمالك بـ 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

علق الإعلامي أحمد شوبير على شائعة تزوير مسحة محمود علاء، لاعب محمود علاء مدافع فريق الزمالك، قبل موقعة الأهلي، المقرر لها غدا، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على إستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا "نهائي القرن".