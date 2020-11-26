السجن المشدد 15 سنة لمزارع قتل صديقه ودفن جثته بمنزله في الشرقية





تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوحماد، يفيد بورود بلاغ بوصول "جمال. ح"، 55 سنة، مزارع، للمستشفى المركزى بأبوحماد جثة هامدة، حيث اكتشف شقيقه الواقعة بعد تغيبه، وحضر لمنزله لمعرفة الأمر وبمجرد وصوله المسكن، شم رائحة كريهة فتتبعها فعثر عليه مدفون داخل حظيرة بمنزله.









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وتوصلت تحريات ضباط مباحث أبوحماد، إلى قيام" سالم. ر"، 32 سنة، مقيم التل الكبير الإسماعيلية، بارتكاب الواقعة، وقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار.











كما أثبتت التحريات أن المتهم بيت النية على ذلك، وقام بالتوجه لمنزل المجنى عليه، وقام بطعنه بالظهر بسلاح أبيض "سكين" ثلاث طعنات، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وقام بدفنه بحفرة داخل مسكنه وقام بسرقته، انتقاما منه لقيامه بالتحرش اللفظى بزوجته ومحاولة مراودتها عن نفسها.











وتمت إحالة المتهم من قبل النيابة العامة، إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا على ذمة القضية رقم 387 لسنة 2019، جنايات مركز شرطة أبوحماد، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

