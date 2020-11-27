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هل تجلس مع مصاب كورونا؟.. دراسة تقدم نصائح مهمة للحماية من العدوى

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
دراسة تقدم نصائح
دراسة تقدم نصائح مهمة للحماية من العدوى
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حياة عبد العزيز
قد تكون معرفة شخص أثبتت إصابته بـ فيروس كورونا COVID-19 في منزلك أمرًا مقلقًا، في حين أنه من المهم رعاية الشخص المريض بالمنزل عن طريق العزل، ولكن من المهم أن يهتم الأشخاص الأصحاء بأنفسهم لعدم الإصابة بالعدوى من المريض.

وفقًا لإرشادات الخبراء لموقع "timesofindia"، فإن الأشخاص الذين يعيشون في أماكن قريبة، أو في نفس منزل مريض COVID لديهم خطر الإصابة بالفيروس بنسبة 50 ٪ على الأقل.

يمكن أن يكون التعرض وخطر العدوى أيضًا حذرًا، اعتمادًا على نوع الإقامة والمرافق المعيشية لديك، حيث يمكن أن يؤدي انتقال الفيروس عبر الهواء والقدرة المعدية على البقاء على الأسطح المنزلية لفترة طويلة إلى زيادة معدل التعرض.

إذا كنت تعيش مع شخص مصاب بـ COVID-19 في منزلك ، فهذه هي الخطوات الاحترازية التي يجب عليك اتباعها:

1- تساعد العزلة في المنزل الكثير من المرضى على التعافي من الفيروس، عندما تعيش مع شخص ما في نفس المكان، فمن المهم أن تقلل من خطر تعرضك للفيروس قدر الإمكان، نظرًا لأن الفيروس شديد العدوى، فإن إحدى طرق حماية نفسك هي الحد من اتصالك بالشخص المصاب، وذلك عن طريق تخصيص غرفة منفصلة للمريض.

2- يجب على الشخص المصاب بـ فيروس كورونا COVID-19 الاستفادة من حمام منفصل والبقاء على بعد 6-7 أقدام على الأقل قدر الإمكان، فقط ادخل الغرفة المعدية للعناية بالشخص المريض، فقط للمساعدة الضرورية، كلما بقيت أقل كلما زادت مخاطر التعرض.

3- بينما يجب على الشخص الذي ثبتت إصابته ب فيروس كوروناـ COVID-19 عزل نفسه عن المجتمع لمدة لا تقل عن 14 يومًا، يجب أن ينطبق الشيء نفسه على أولئك الذين اتصلوا بالمريض أو يشاركونه أماكن المعيشة، هذه طريقة للتأكد من عدم نقل العدوى للآخرين، سيمنحك أيضًا وقتًا كافيًا للراحة والتعافي إذا ظهرت عليك أي أعراض أيضًا.

4- تأكد من عدم دخول أي شخص إلى منزلك باستثناء الأشخاص الموجودين بالفعل في فقاعة العدوى، الحد الأدنى من الوقت 10-14 يومًا هو إجراء حجر صحي جيد، يقول الخبراء أيضًا أن مخاطر انتقال الفيروس تنخفض أيضًا بعد فترة معينة.

5- من المهم أيضًا لمقدمي الرعاية وأولئك الذين يعيشون على مقربة من مريض COVID-19 استخدام قناع، حتى داخل المنزل، وذلك لأن الفيروس ينطوي على مخاطر انتقال عالية، ويمكن أن يظل معلقًا في الهواء لفترة طويلة، مما قد ينتقل إليك.

وتُظهر الدراسات الحديثة أن ضمان نظافة القناع المناسبة يمكن أن يقلل من مخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا بأكثر من 70٪ في بيئة معينة، يجب على كل من الشخص المصاب والشخص الذي يعيش بالقرب منه ارتداء قناع، يجب أيضًا الاهتمام بالاستخدام والتخلص بطريقة مناسبة، قناع جراحي أو قناع من القماش ثلاثي الطبقات يغطي فمك وأنفك جيدًا، تضمن أقنعة N95 أيضًا قدرًا كبيرًا من الحماية، ولكن يجب استخدامها بشكل أفضل من قبل أولئك الذين لديهم مخاطر أعلى للإصابة بالعدوى.

إذا كنت تعتني بالشخص المصاب بـ COVID-19 أو دخلت الغرفة التي يستريح فيها، فإن ارتداء النظارات الواقية يمكن أن يقلل أيضًا من التعرض للفيروسات في الأغشية المخاطية. يجب أيضًا استخدام القفازات لحماية أفضل.

يمكن أن تتجمع جزيئات الفيروس على الأسطح المنزلية والعناصر التي يتم لمسها بشكل شائع، مثل العملات والأسطح الزجاجية وفتحات مكيف الهواء وأي أسطح يستخدمها الشخص المصاب، من المهم تطهير وتعقيم الأسطح داخل المنزل تمامًا، يجب أن يشمل ذلك أيضًا المناطق الرطبة، حيث يمكن أن تتكاثر الجراثيم، قم بتنظيف وتطهير الأسطح "عالية اللمس" مثل مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة وشاشات الأجهزة ومناطق الوصول المشتركة.
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