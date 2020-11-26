نبيل الحلفاوي يوجه رسالة إلى مصابي الأهلي والزمالك بـ فيروس كورونا

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة إلى مصابى الأهلى والزمالك بفيروس كورونا المستجد الذين تم إعلان إصابتهم من قبل "الكاف"؛ بعد إجراء المسحة الأخيرة .





وكتب نبيل الحلفاوي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "أهم حاجة ندعي لولادنا المصابين من الأهلي والزمالك بالشفاء، وإنها تعدي خفيفة بإذن الله ويرجعوا ينوروا الملاعب.





وكان كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن خطة جنوب الأفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أمام الزمالك في نهائي "القرن" بدوري أبطال أفريقيا الجمعة المقبل.





وأضاف شوبير، عبر "أون تايم سبورتس"، "تشكيل الأهلي سيتكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى ورباعي الدفاع معلول وهاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف".





وتابع شوبير، "موسيماني استقر على كل من أفشة والشحات وأجايي خلف المهاجم الوحيد مروان محسن، على أن يتولى السولية وأليو ديانج مهمة الارتكاز".





ويترقب عشاق كرة القدم، المباراة المنتظرة بين فريقي الأهلي ونظيره الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، والذي سيقام على استاد القاهرة الدولي، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.





ولم يلتقِ الفريقان من قبل في نهائي بطولة قارية، باستثناء مباراة كأس السوبر الأفريقي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، والتي توج بها نادي الزمالك في جوهانسبرج الجنوب إفريقية، بهدف أحرزه أيمن منصور، ولكن تلك المباراة لا تقارن بنهائي البطولة الأقوى والأصعب في أفريقيا.. دوري الأبطال.





ونجح الأهلي في الوصول للمباراة النهائية بعد الفوز علي فريق الوداد المغربي في نصف النهائي، وأيضا وصول الزمالك بعد الفوز علي الرجاء المغربي في نصف النهائي، ليتقابل الفريقين يوم 27 من الشهر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا، علي استاد القاهرة.





وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربي بنتيجة "3-1"، في المباراة التي جمعت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .



