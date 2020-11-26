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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير كوبري كفر الجزار ببنها

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:09 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم أعمال تطوير وصيانة كوبري كفر الجزار بعد الإنتهاء من أعمال رصفه لافتتاحه أمام السيارات مساء السبت المقبل، بعد الإنتهاء من بعض الأعمال البسيطة والتي تتمثل في دهان البلدورات وجسم الكوبري وتخطيط الأرضية للتنظيم المروري.

حيث قام المحافظ بتفقد أعمال التطوير يرافقه الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها ووجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من الأعمال المتبقية خلال اليوم وغدا.


واشار المحافظ الى أن أعمال الصيانة التي تمت قد حافظت على الشكل الجمالي والأثري للكوبري، كما تم إنشاء مخرات وبالوعات لتصريف مياه الأمطار، وعمل الفواصل الهندسية اللازمة لعملية التمدد والإنكماش خلال تغير الفصول بين الصيف والشتاء، كعامل أمان للكوبري، كما سيتم تركيب الكاميرات لرصد أي مخالفات وإنارة الكوبري بالكامل بكشافات الليد.


وكان محافظ القليوبية قد تفقد اليوم أعمال تركيب وإنشاء خط انحدار لتصريف مياه الأمطار بمنطقة كفر أبو جمعة بقليوب بهدف تركيب 400 بالوعة لتصريف الأمطار بمدينة قليوب وعلى طريق القاهرة – الاسكندرية الزراعى السريع في اتجاهي بنها والقاهرة، بتكلفة تصل إلى 5 مليون و700 ألف جنيه.

وقال محافظ القليوبية انه سيتم توصيل الخط على أحد الترع في اتجاه بنها وأحد فرعيات الصرف الصحي في اتجاه القاهرة. 


ووجه المحافظ بسرعة تسليم المشروع للانتهاء منه استعدادا لموسم الشتاء، مشيرا أن الهدف من الخط تصريف المياه ومنع تكدسها على الطريق الزراعي وفي وسط المدينة.

واكد محافظ القليوبية انه تفقد عددا من أنفاق المحافظة نفق سندنهور بمدينة بنها و نفق مشتهر و نفق مزلقان زكي ونفق الحدادين بمدينة طوخ ونفق غبور أسفل الطريق الدائري بمدينة قليوب.

كما تفقد المحافظ الطرق العامة على طول طريق مصر - الإسكندرية الزراعى السريع ، بداية من بنها حتى مدينة شبرا الخيمة للتأكد من عدم وجود تراكمات المياه وسلامة عملية رفع مياه الأمطار بها عن طريق بلوعات الصرف داخل الأنفاق وعلى الطريق الزراعي.


وأوضح المحافظ أنه تم إعلان حالة الطوارئ بالمحافظة لمواجهة تقلبات الطقس السيئ حيث تم توجيه تعليمات لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ورؤساء المدن والأحياء بضرورة السرعة فى التعامل مع مياه الأمطار والتقلبات الجوية التى تمر بها البلاد وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.
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