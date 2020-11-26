عبلة الكحلاوي: لا يجوز اتهام امرأة بالخيانة إلا بدليل قاطع.. فيديو

قال الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامي، إن الإطلاع على أحوال الغير ومحاولة هدم الحياة الزوجية لهم يوقع المسلم في عدة ذنوب.
وأضافت الكحلاوي، في لقائها على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن أول هذه الذنوب هو تتبع حياة الآخرين وعوراتهم والحسد على ما رزقهم الله، فالنبي يقول "لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، ومن تتبع عوةر مؤمن تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته، فضحه ولو في جوف بيته.
وذكر أن ثاني هذه الذنوب هو الإخبار بهذه المعلومات وإفشاء الأسرار ، منوهة أنه ذنب كبير ، ولا يجوز مطلقا اتهام امرأة بخيانة زوجها إلا إذا كان هناك دليل قاطع ومؤكد.
ترك الرجل زوجته
قالت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامي، إنه لا ينبغي للرجل أن يترك زوجته لأكثر من ستة أشهر كما أمر سيدنا عمر بن الخطاب الجند أن يعودوا إلى أهلهم بعد ستة أشهر.
وأضافت الكحلاوي، في لقائها على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن المرأة تعاني من فراق زوجها لها لمدة طويلة، والزوجة الصالحة عليها ان تتأقلم مع ظروف زوجها وتتحمله خاصة وإذا كان الأمر متعلق بالسفر من أجل توفير النفقات.
وأشار إلى أنه ينبغي علينا أن نتعود على الإرادة القوية ، ولا نسمع للأقوال التي تخبب الزوج على زوجته ممن يريدون هدم البيوت الزوجية.
وذكرت أن الزوجة الصالحة هي التي تكون دائما إلى جانب زوجها وتدعمه بقوة وتوطد العلاقة معه في السفر والحضر.
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