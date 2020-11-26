ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

عبلة الكحلاوي: لا يجوز اتهام امرأة بالخيانة إلا بدليل قاطع.. فيديو

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:31 م
عبلة الكحلاوي
عبلة الكحلاوي
Advertisements
محمد شحتة
قال الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامي، إن الإطلاع على أحوال الغير ومحاولة هدم الحياة الزوجية لهم يوقع المسلم في عدة ذنوب.

وأضافت الكحلاوي، في لقائها على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن أول هذه الذنوب هو تتبع حياة الآخرين وعوراتهم والحسد على ما رزقهم الله، فالنبي يقول "لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، ومن تتبع عوةر مؤمن تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته، فضحه ولو في جوف بيته.

وذكر أن ثاني هذه الذنوب هو الإخبار بهذه المعلومات وإفشاء الأسرار ، منوهة أنه ذنب كبير ، ولا يجوز مطلقا اتهام امرأة بخيانة زوجها إلا إذا كان هناك دليل قاطع ومؤكد.

ترك الرجل زوجته

قالت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامي، إنه لا ينبغي للرجل أن يترك زوجته لأكثر من ستة أشهر  كما أمر سيدنا عمر بن الخطاب الجند أن يعودوا إلى أهلهم بعد ستة أشهر.

وأضافت الكحلاوي، في لقائها على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن المرأة تعاني من فراق زوجها لها لمدة طويلة، والزوجة الصالحة عليها ان تتأقلم مع ظروف زوجها وتتحمله خاصة وإذا كان الأمر متعلق بالسفر من أجل توفير النفقات.


وأشار إلى أنه ينبغي علينا أن نتعود على الإرادة القوية ، ولا نسمع للأقوال التي تخبب الزوج على زوجته ممن يريدون هدم البيوت الزوجية.

وذكرت أن الزوجة الصالحة هي التي تكون دائما إلى جانب زوجها وتدعمه بقوة وتوطد العلاقة معه في السفر والحضر.


الكحلاوي: الخوف من الحرام يقضي على الفساد

وأوصت الدكتور عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، بتقديم رضا الله على كل شيء، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك».

وقالت « الكحلاوي» لا تُقـَدِّمْ على رضـا اللَّـه رضـا أحد من البشـر كائنـًا من كان، مستشهدًا بقوله - تعالى-: « وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ..»، (سورة الأحزاب: الآية 37). 

وتابعت الداعية الإسلاميةتذكـر قـول النبـي -صلى اللَّه عليه وسلم- : «مـن التمـس رِضا اللَّـه بسخـطِ الناسِ ، رضِـي اللَّـه عنـه ، وأرضـى عنـه الناسَ، ومـن التَمس رضـا الناسِ بسخَطِ اللَّـه ، سخِـط اللَّـه عليـه، وأسخَط عليـه النـاس». 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تناديهم الملائكة يوم القيامة.. رمضان عبد المعز يبشر المظلومين الصابرين

في ذكرى ميلاد محمد الكحلاوي.. كيف حقق ثروة ضخمة بـ 20 قرشًا

كيف تكون مرتاح البال؟ 3 أمور نصح بها القرآن تضمن لك السعادة

ردد هذا الذكر لتكون منهم .. رمضان عبد المعز: هؤلاء مرحومون من العذاب إكراما للنبي

عبلة الكحلاوي: لا ينبغي للرجل ترك زوجته أكثر من ستة أشهر.. فيديو

ترشيحاتنا

محمد الباز يفجر قنبلة.. نعيش النصف ساعة الأخيرة من أسطورة عمرو دياب

تفاصيل وفاة معلم مصري بالسعودية أثناء الشرح ومدير التعليم بالمنطقة ينعاه

تايم سبورت تنقل غدا مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا تحت شعار لا للتعصب

ولع فيها بعد ما خلصت صلاة.. تفاصيل حرق ربة منزل على يد بلطجى فى الإسكندرية

خطفوا بنتي من المقبرة .. حادثة غريبة تهز الدقهلية

قرار جديد من الكاف تجاه الفريق الخاسر فى نهائى إفريقيا بين الأهلى والزمالك

Advertisements

بـ 5 جنيه .. طريقة تحويل الدش إلى إريال لمشاهدة نهائى إفريقيا مجانا

سلك عاري قتلهم في الحمام .. تفاصيل جديدة في حادث مصرع عروسين بالقليوبية

زواج رسمي وخلفة.. أحلام دينا الشربيني تفسد علاقتها بـ عمرو دياب

قرار جديد من الكاف تجاه الفريق الخاسر فى نهائى إفريقيا بين الأهلى والزمالك

محمد الباز يفجر قنبلة.. نعيش النصف ساعة الأخيرة من أسطورة عمرو دياب

تردد القناة المصرية المفتوحة الناقلة لـ نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

ميدو جابر ليس الأول| لاعبون اختفوا وأحدهم لم يعثر عليه حتى الآن

شطة يفجر مفاجأة: محمد عبد الشافي يمكنه المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا بشرط

أشعل النار عمدا في سيدة .. قرار من النائب العام بشأن بلطجي الإسكندرية

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة على الإسكندرية وخفيفة في القاهرة الجمعة.. فيديو

الجزائرى مصطفى غربال حكما لنهائى إفريقيا بين الأهلى والزمالك

ولع فيها بعد ما خلصت صلاة.. تفاصيل حرق ربة منزل على يد بلطجى فى الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحة الدماغ أبرزها.. أسباب لن تصدقها تجعلك تتناول الموز يوميا

بجنيه واحد.. 3 وصفات طبيعية لعلاج حب الشباب

سعر و مواصفات جيلي بينراي 2020 geely binary في السعودية .. صور